Simona Attori a Finale Ligure

Note: "La mia storia è unica agli occhi degli altri perché il mio limite, non avere le braccia, è molto più evidente rispetto ai limiti che tutti abbiamo. Ho capito di poter fungere da specchio: guardando me, la gente ritrova se stessa. Se io, che sono fatta così, considero la mia unicità una possibilità e non un limite, perché non puoi farlo anche tu? " (Simona Atzori, 2017)Simona Atzori nasce a Milano nel 1974. I suoi genitori provengono dalla Sardegna ma si conoscono a Milano, città in cui le rispettive famiglie si sono trasferite per lavoro. Fin da piccola è una bambina vivace e piena di sogni tra i quali la pittura e la danza, che coltiva grazie al supporto della famiglia. Simona è nata senza braccia, ma ha utilizzato da sempre le sue gambe e i suoi piedi come braccia e mani. Ha capito sin da piccola che spesso “i limiti non sono reali. Ce li poniamo noi, o ce li pongono gli altri e noi, semplicemente, lasciamo germogliare e crescere le idee di noi che ci trasmettono”-Simona inizia a danzare a sei anni seguendo corsi di danza classica e pochi anni più tardi si avvicina all’altra sua grande passione, la pittura. Scopre il mondo dei colori grazie alla sorella Gioia: “Gioia disegnava, io mi mettevo lì accanto e la guardavo incantata cercando di imitarla, ansiosa di diventare come lei”. A otto anni entra a far parte dell’Associazione internazionale dei pittori che dipingono con la bocca e con il piede (V.D.M.F.K.). Per affinare le sue competenze decide di seguire corsi e prendere lezioni. Vive tutto come un gioco: scopre, si avvicina e si appassiona a diverse tecniche pittoriche come l’acquerello, per anni la sua tecnica preferita. A dieci anni comincia a seguire le lezioni di disegno della professoressa Daniela che le insegna ad amare l’arte del ritratto e del corpo umano. Impara a dipingere i movimenti e così avvicina la pittura e la danza “Potevo provare a tradurre in pittura le emozioni che la danza mi permetteva di vivere”.Fonte: https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/simona-atzori*