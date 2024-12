La proposta è quella di vedere la scuola non solo come luogo di istruzione ma come parte integrante di un villaggio educativo che educhi alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Roberto Lovattini riflette sull’importanza di un’educazione collettiva e nonviolenta per affrontare la crescente assuefazione alla violenza tra i giovani. Attraverso un’azione coordinata tra scuole, famiglie e realtà sociali, Lovattini propone un rinnovato patto educativo per formare giovani capaci di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza.

Nel suo intervento, sottolinea come il dilagare della violenza possa essere contrastato solo attraverso un cambiamento culturale che coinvolga scuole, famiglie, enti locali, parrocchie, e spazi sociali.

Propone di ripensare scuola guardandola non solo come luogo di istruzione ma come parte integrante di un villaggio educativo.

L’obiettivo è quello di formare una generazione che, attraverso il confronto e la collaborazione, scelga la nonviolenza come stile di vita. Un messaggio che richiama il proverbio africano “Per educare un bambino serve un intero villaggio”, trasformandolo in un appello concreto per costruire una comunità educante capace di affrontare le sfide del nostro tempo.

Si allega il suo intervento che prende spunto dalla realtà di Piacenza.