Negli ultimi anni, la politica della memoria in Ucraina è stata oggetto di intense discussioni e dibattiti, con particolare attenzione alla rappresentazione delle organizzazioni nazionaliste ucraine del periodo tra le due guerre mondiali e della Seconda Guerra Mondiale. Questa controversia ha attirato l'attenzione internazionale e ha recentemente coinvolto il governo tedesco.

Stepan Bandera viene onorato più volte in Ucraina - manifestazione in occasione del compleanno del collaborazionista nazista (Kiev, 1 gennaio 2022) Autore: Junge Welt Fonte: https://www.jungewelt.de/artikel/460156.ukraine-keine-eigenen-erkenntnisse.html Chiudi

Un'interrogazione parlamentare, da parte di Sevim Dagdelen del partito Die Linke, ha cercato di ottenere risposte dal governo federale sulla sua posizione riguardo alla questione dei collaborazionisti ucraini che sostennero i nazisti nell'invasione dell'Unione Sovietica durante la Seconda guerra mondiale. L'interrogazione ha affrontato diversi aspetti della politica della memoria ucraina, in particolare concentrandosi sull'Organizzazione degli Nazionalisti Ucraini (OUN) e sull'Armata Insurrezionale Ucraina (UPA).

Stepan Bandera, l'OUN e l'UPA sono stati oggetto di controversie a causa del loro coinvolgimento in una serie di violenze durante la Seconda Guerra Mondiale, compresi omicidi di massa di civili, tra cui polacchi, ebrei e rom.

Il governo tedesco è stato interrogato sulla sua posizione su questi fatti storici e sulla politica della memoria ucraina che sembra celebrare alcune delle figure chiave di queste organizzazioni nazionaliste e filonaziste.

Nelle risposte del governo tedesco, si sottolinea che il governo condanna senza riserve ogni forma di estremismo di destra, antisemitismo, antiziganismo e razzismo. Il governo federale ha anche espresso il suo impegno per il ricordo delle vittime dei crimini contro l'umanità commessi dal regime nazista e per la ricerca e la comprensione storica indipendente.

Tuttavia, il governo tedesco ha dichiarato di non aderire alle valutazioni e alle affermazioni contenute nelle interrogazioni parlamentari, evitando di etichettare specificamente l'OUN o l'UPA come organizzazioni di estrema destra o antisemite.

Le questioni poste dall'interrogazione parlamentare

La controversia circa la politica della memoria in Ucraina riguarda anche il ruolo di istituzioni governative, come l'Ufficio Ucraino dell'Istituto Nazionale di Memoria (UINP) (1), che sembrano sostenere una visione positiva delle organizzazioni nazionaliste ucraine del passato. L'UINP è stato criticato per la sua promozione di visioni positive di figure come Stepan Bandera, il leader dell'OUN, e per l'elenco di nomi proposti per strade e monumenti, che include figure legate all'OUN e all'UPA.

L'Istituto Ucraino della Memoria Nazionale (UINP) promuove a vari livelli, nelle scuole, nei materiali didattici e nelle mostre pubbliche, una visione positiva di queste organizzazioni e dei loro protagonisti, ad esempio associando esplicitamente il "Giorno degli Eroi" alla tradizione dell'OUN (http://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/v-ukrayini-vidznachayetsya-den-geroyiv). Nel 2022, l'Istituto ha pubblicato sul suo sito web proposte di cambiamento dei nomi delle strade in onore di organizzazioni e persone, tra cui "Andrij Melnyk" (il leader della fazione minoritaria dell'OUN), "Wasil Galasa" (un colonnello dell'UPA) e "Eroi dell'UPA". L'UINP è un'istituzione governativa che, secondo quanto dichiarato, è "un organo centrale dell'esecutivo, le cui attività sono dirette e coordinate dal governo ucraino attraverso il Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione" (http://uinp.gov.ua/pro-instytut/pravovi-zasady-diyalnosti).

In effetti, numerose strade e istituzioni pubbliche sono già state intitolate a questi protagonisti, tra cui il "Prospetto Stepan Bandera" a Kiev e lo "Stadio Roman Shuchewitsch" a Ternopil, la cui inaugurazione nella primavera del 2021 ha suscitato le forti proteste dell'ambasciatore israeliano (https://www.algemeiner.com/2021/03/09/israeli-envoy-in-ukraine-slams-naming-of-soccer-stadium-in-honor-of-nazi-ally-roman-shukhevych/), ma è stata difesa dal governo ucraino con il pretesto di voler "preservare la memoria nazionale" (https://www.jpost.com/diaspora/fifa-urged-to-take-action-after-stadium-renamed-for-nazi-collaborator-662274).

L'OUN era un movimento autoritario e fascista che si ispirava ai fascisti tedeschi, croati e italiani. "I leader dell'OUN consideravano la loro organizzazione allo stesso livello di movimenti fascisti europei come i nazisti tedeschi, i fascisti italiani o l'Ustaša". L'ideologia dell'OUN era una "miscela di ultranazionalismo, patriottismo, fascismo, antisemitismo, razzismo e spirito rivoluzionario-insurrezionale. I loro nemici dichiarati includevano gli occupanti (polacchi e russi o l'Unione Sovietica) e la popolazione polacca, russa ed ebraica che viveva nei 'territori ucraini', i loro attori erano attivi durante l'occupazione tedesca in pogrom antisemiti e nell'Olocausto (https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002032/Jahrbuecher/Jahrbuch_2013.pdf).

Tra l'altro, con il progetto di una "necropoli virtuale", l'UINP vuole commemorare gli ucraini deceduti all'estero (http://necropolis.uinp.gov.ua/ua/burial?id=2301545343856149739). Tra questi ci sono, secondo quanto dichiarato dallo storico svedese Per Rudling, anche comandanti di battaglioni di polizia ausiliaria che hanno commesso omicidi al servizio degli occupanti nazisti. Ephraim Zuroff del Simon-Wiesenthal-Center di Gerusalemme afferma che si sta cercando di glorificare persone che non dovrebbero essere onorate "perché hanno ucciso persone, in particolare ebrei" (https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/nazi-collaborators-included-in-ukrainian-memorial-project-656253).

Cosa ha risposto il governo federale tedesco?

Il governo federale ha sottolineato che il suo dovere di rispondere alle interrogazioni parlamentari si limita alle questioni che rientrano nella sua competenza e rilevanza per il suo operato. Il governo tedesco ha chiarito che risponde solo quando le domande sono direttamente collegate alle sue attività governative e quando ha conoscenze rilevanti in merito.

È emerso che alcuni membri delle forze armate ucraine hanno partecipato a eventi in cui veniva elogiato Stepan Bandera, il che ha sollevato preoccupazioni sulla direzione politica dell'Ucraina. Tuttavia, il governo federale tedesco ha dichiarato di non avere informazioni proprie oltre a quanto riportato dai media riguardo a questi eventi e non ha voluto fare dichiarazioni definitive sulla politica dell'Ucraina.

Si legge nella risposta del governo tedesco che "il governo federale non fa proprie le valutazioni e le affermazioni contenute nell'introduzione e nelle domande, in particolare per quanto riguarda la classificazione generale di determinati gruppi storici o persone come estremisti di destra, antisemiti, antiziganisti o razzisti".

Un terreno scivoloso

Questa controversia solleva importanti questioni riguardo alla politica della memoria e alla rappresentazione storica, non solo in Ucraina ma anche nell'arena internazionale, in particolare in Europa. Il dibattito continua a evolversi, con le istituzioni governative, tra cui il governo federale tedesco, che cercano di navigare in un terreno complesso facendo attenzione a non dare risposte che collidano con il governo ucraino, sostenuto militarmente contro la Russia.

Mentre la Germania sostiene il ricordo delle atrocità del regime nazista, lascia aperto il dibattito su come affrontare il passato, complesso e difficile, di altre nazioni europee come l'Ucraina.

Resta evidente comunque la differenza di orientamento fra il governo israeliano che è più volte intervenuto a censurare il governo ucraino su fatti relativi alla riabilitazione di personaggi coinvolti con la persecuzione degli ebrei e i governi europei che non hanno elevato proteste di eguale tenore.

Da parte sua l'Ucraina ha dovuto affrontare situazioni imbarazzanti come quella del proprio ambasciatore in Germania il quale ha dichiarato che “Bandera non ha compiuto massacri di ebrei e non ha collaborato con le SS".