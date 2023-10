Dino Frisullo, vent'anni dopo

Dino Frisullo Fonte: Repubblica Chiudi

Sono trascorsi già due decenni dalla scomparsa di Dino Frisullo, ma sembrano secoli. La sinistra italiana sta attraversando la crisi più profonda della sua storia e anche il movimento pacifista, una volta definito la "seconda superpotenza mondiale", sembra essersi ritirato in secondo piano, perdendo la sua centralità nella scena sociale e politica. Ci mancano figure come Dino Frisullo, capaci di anticipare sentieri inesplorati, illuminando la strada per tutti.

Dino era un individuo straordinario, un faro per coloro che avevano sete di libertà, giustizia e uguaglianza. Era un uomo che cercava l'umanità perduta, un uomo il cui cuore si apriva a migranti, ai senza patria, ai curdi, ai palestinesi e a tutti gli emarginati del mondo. Per Dino, questi uomini e queste donne erano i suoi fratelli e le sue sorelle, erano la sua Patria.

Dino Frisullo si ergeva come un esempio di coerenza, passione e dedizione. La sua vita era una testimonianza del potere dell'attivismo. La sua eredità continua a ispirare coloro che credono nella lotta per un mondo più giusto e equo.

Dino Frisullo è stato membro di Democrazia Proletaria e fervente sostenitore dei diritti dei curdi e di tutti i popoli oppressi. Nonostante le avversità che ha affrontato lungo il cammino, Frisullo è rimasto fedele ai suoi ideali fino alla fine.

Il testamento spirituale di Dino Frisullo è una pagina luminosa. Ha espresso il desiderio di lasciare - così scrisse - "il testimone del mio entusiasmo" a chiunque fosse disposto a raccoglierlo. Queste parole incarnano perfettamente il suo spirito instancabile e la sua volontà di condividere la passione per la giustizia con le generazioni future. Chiese che il suo corpo riposasse sotto le radici di un grande albero, in modo che il mondo potesse trarre nutrimento da lui. Questo simbolico gesto rappresenta il desiderio di Frisullo di continuare a contribuire al bene dell'umanità anche dopo la sua scomparsa.

Amava la bandiera rossa tanto da invocarla come sua compagna finale. Questa bandiera rappresentava la lotta per l'uguaglianza, la giustizia e i diritti umani, ideali che Dino Frisullo ha abbracciato con strenua passione.

PeaceLink gli ha sempre riservato spazio, fin dall’inizio. Lo abbiamo fatto perché ciò dava un senso alla nostra funzione di rete libera, la prima rete telematica per la pace in Italia. Dino Frisullo è stato un faro di speranza per molti, e anche per noi. La sua storia è una testimonianza della potenza della passione e dell'impegno nella lotta per la giustizia. Ci lascia il suo entusiasmo, spetta a noi continuare per lui.