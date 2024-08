Si potrebbe cominciare col poliziotto (Dodicesimo Celere, gente dura) che si avvicina al falò dei sovversivi, timidamente. L'ufficiale si avvicina pure lui, ma con aria indecisa, e il celerino si accorge improvvisamente di aver quasi commesso una fraternizzazione; e si tira indietro, con riluttanza.

Il libro "Quelli di Comiso" Autore: Riccardo Orioles Fonte: Riccardo Orioles

Oppure coi panettoni dei carabinieri, quattro o cinque dei quali (i panettoni, non i carabinieri) finiscono in mano ai Dimostranti. I Dimostranti e i carabinieri mangiano assieme gli stessi panettoni, ma a distanza di qualche metro, così l'onore è salvo, e siamo sempre a Comiso, davanti all'aeroporto Magliocco, capodanno 1983. Nello spiazzo davanti al cancello ci sono le tende dei Dimostranti, i Dimostranti in persona, i carabinieri e i celerini, il falò messo su dai ragazzi (ma questo l'abbiamo già detto) per scacciare il freddo e l'anno vecchio, alcune bottiglie di vino comisano presenti allo stesso scopo, mandarini, mele, chitarre, un violino non in servizio e - da qualche parte nel raggio di non più di trecento metri - il punto esatto di terreno sul quale, nel caso che, dovrebbe venire a ficcarsi il primo missile "nemico" (esistono anche i missili amici, che tuttavia dovrebbero andare a perseguitare, sempre nel caso che, altri campi e altri violini).

A Comiso si arriva per grandi strade dall'aria di ex-trazzere: in macchina, con l'autostop, sui camion del Dodicesimo Celere o - fra poco - colle camionette dell'U.S. Army. Difficile fare cronaca qui a Comiso. Si arriva, e non si vede niente di straordinario.

