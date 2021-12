Un aggiornamento dei dati sui tumori infantili a Taranto

L'ultimo studio sui tumori infantili presentato a dicembre conferma per Taranto un numero di casi osservati superiore al numero dei casi attesi.

L'89% dei pazienti si cura fuori delle strutture sanitarie della provincia.

Nello studio a proposito di Taranto si legge: "Nel periodo 2006-2017 sono stati diagnosticati in media 19 tumori infantili all’anno. Il tasso standardizzato di incidenza è pari a 221 per milione, leggermente più alto nei maschi rispetto alle femmine. Il numero di casi osservati è superiore agli attesi nei maschi, come nelle femmine".

