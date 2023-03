Ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta per i diritti sociali e civili. La sua eredità di solidarietà e impegno politico rimane ancora oggi un esempio per la comunità di Taranto e non solo. Il suo nome è legato alla storia della città e alla lotta per la giustizia sociale.

Hilde Angelini (1909-2002) è stata una figura notevole nella storia sociale e politica di Taranto. Conosciuta soprattutto per essere la moglie e poi la vedova dell'onorevole Ludovico Angelini, deputato del PCI di Taranto, Hilde è stata molto attiva nell'UDI ed era molto amica di importanti personalità come Adele Ficarelli, Giovanni Battafarano, Roberto Traversa e Giuseppe Cannata.

Hilde Angelini Chiudi

Hilde Angelini era particolarmente conosciuta nella zona dei Tamburi, dove si adoperava per le famiglie più bisognose, seguendo l'esempio del marito, noto come "'u dottore" o "'u prufessore" perché oltre ad essere un politico era anche un pediatra che spesso curava gratuitamente i pazienti che non potevano permettersi le spese mediche.

Ma la vita di Hilde Angelini non è stata solo questo. Infatti durante la Seconda Guerra Mondiale, Hilde ha creato la cellula del Partito comunista tedesco tra i portuali di Amburgo, sfidando la Gestapo e contrabbandando passaporti falsi per i partigiani tedeschi.

Dopo la guerra, Hilde ha lavorato come biochimica a Ginevra e a Roma, dove ha avuto l'opportunità di incontrare il premio Nobel Daniel Bovet. È proprio a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, che ha incontrato il futuro marito Ludovico Angelini.

Nelle sezioni del PCI ha portato negli anni Ottanta la discussione su temi avanzati come ad esempio la questione dell'automazione nelle fabbriche.

Hilde Angelini ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta per i diritti sociali e civili. La sua eredità di solidarietà e impegno politico rimane ancora oggi un esempio per la comunità di Taranto e non solo. Il suo nome è legato alla storia della città e alla lotta per la giustizia sociale.