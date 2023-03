In una scuola fortemente permeata dal paternalismo e dall'autoritarismo, alcuni studenti formarono il "comitato unitario". Si organizzò un contropotere democratico che sfruttava i decreti delegati e le assemblee per portare una ventata di rinnovamento e di contestazione.

Liceo Scientifico Battaglini di Taranto Questa documentazione della metà degli anni Settanta riguarda il Comitato Unitario del Liceo Scientifico Battaglini di Taranto.

Il Comitato Unitario interveniva su questioni di ampio respiro come la lotta all'autoritarismo e al fascismo in anni nei quali forte fu l'impetto della strategia stragista ed eversiva dell'estrema destra.

Il Comitato Unitario sollevava anche la questiore della trasparenza nell'uso dei fondi di bilancio della scuola.

Vennero affrontate alcune questioni che riguardano le gite scolastiche. Ci sarebbe stato da andare ancora a più a fondo. I fondi di istituto per le gite venivano utilizzati per la gita sulla neve, che era una scelta discriminante, e a favore dei soliti figli di papà, di cui era pieno il Battaglini.

All'epoca ci opponemmo. Ci sembrò una sacrosanta iniziativa, che ancora adesso risulta permeata da un profondo spirito di giustizia e di rispetto degli studenti provenienti da famiglie meno abbienti che non si potevano permettere la "settimana bianca".

Probabilmente tale questione avremmo dovuto segnalarla alla Corte dei Conti.

Vi sono norme sul danno erariale che non consentirebbero lo sperpero di fondi pubblici.

Il Comitato Unitario aveva la caratteristica di aggregare gli studenti su questioni ideali che costituivano la base della grande alleanza di popolo che fece avanzare la sinistra in quegli anni.

Nel programma del Comitato Unitario (vedere file allegato) si rivendica una "formazione culturale anti-autoritaria" e si rivendicano i "diritti democratici" che spettano ai "cittadini liberi" e che vanno raccolti in un documento da "far rispettare all'interno dell'istituto". Anticipavamo in sostanza, con quella richiesta, lo statuto dei diritti dello studente che sarebbe arrivato con il DPR 249 del 1998.

Pur avendo al suo interno gli studenti della FGCI, il Comitato Unitario vedeva al suo interno un'ampia partecipazione di indipendenti che lo rendeva autonomo da scelte calate dall'alto o dall'esterno. Gli extraparlamentari (come i marxisti leninisti) erano solo un paio e non partecipavano alle attività del Comitato Unitario, ma alla fine fecero volantinaggio in supporto della lista nel consiglio di istituto. Nel volantino allegato si possono leggere i candidati: "Sergio Velluto, Sandro Marescotti, Vito Basile e Mario Feroce".

Sul volantino si possono leggere i nomi degli studenti che avavano costituito un "comitato permanente" di ascolto delle esigenze degli studenti: piano per piano viene indicato in referente, c'è anche il piano "sotterraneo" e la "succursale". Un'organizzazione capillare che aveva costituito un "contropotere democratico" dentro una scuola profondamente autoritaria e caratterizzata dal "paternalismo" del preside che invitava i genitori ad andare a parlare da lui per evitare che si creassero movimenti di contestazione studentesca.

Il Comitato Unitario aveva creato delle "alleanze" con i professori progressisti come Vera Velluto, Maddalena Renzulli, Alfredo Anzoino e Piero Massafra.

Rimase scolpita nella memoria collettiva la serata in cui gli studenti del Comitato Unitario riuscirono a invitare Fabrizio De Andrè a suonare nel Battaglini. Arrivò il divieto. Non fu fatto entrare. Non varcò il portone perché accusato di essere "blasfemo". Questa la motivazione che ricevemmo dai vertici scolastici.