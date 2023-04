A Taranto concerto per la vita il prossimo 24 aprile

“La Musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori” lo scriveva Johann Sebastian Bach le cui musiche saranno, insieme a quelle S.Barber e G. Fauré, la colonna musicale del “Concerto per la Vita” dedicato ai Bambini di Taranto organizzato da due Associazioni l’ ANTeCo (Associazione Nazionale Teatri Consapevoli) e l’Associazione Genitori Tarantini, che avrà luogo a Taranto il 24 aprile, alle ore 20:30, nella Concattedrale “Gran Madre di Dio” Concerto per la vita del 24 aprile 2023 a Taranto Chiudi

Taranto è la città perfetta. "Viverci, è come vivere all'internodi una conchiglia, di un'ostrica aperta. Qui Taranto nuova, là, gremita, Taranto vecchia, intorno i due mari e i lungomari..."

(Pier Paolo Pasolini, "La lunga strada di sabbia")

Nel gennaio del 2022, l'ONU, la più alta istituzio­ne a livello mondiale, ha inserito Taranto tra le "zone di sacrificio" del pianeta: una macchia sulla coscienza collettiva dell'umanità creata dalla collusione tra governi e imprese; una macchia indelebile di infamia sul vestito della Repubblica italiana.

I governi degli ultimi anni, incomprensi­bilmente, hanno posto in secondo piano il dirit­to fondamentale alla salute, preferendo a questo la produzione, nonostante i rapporti tecnico-scientifici dell'Organizzazione Mondia­ le della Sanità (OMS) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Per raggiungere tale scopo, negli ultimi anni è stata concessa una insopportabile immunità penale per qualsiasi crimine prodot­to dall'acciaieria. Tutto questo è inumano, in uno Stato democratico che dovrebbe garantire pari dignità e giustizia uguale per tutti

Taranto rinascerà, ne siamo certissimi, grazie alla sublime bellezza del suo territorio e alla forza di chi continua a proteggere i bambini, a battersi per loro, nonostante tutto. È dei taranti­ni il diritto di scegliere il futuro del proprio terri­ torio, consapevoli di dover regalare alle prossi­me generazioni un posto dove vivere felici: Taranto libera, finalmente!

PROGRAMMA Saluti Don Ciro Marcello Alabrese Parroco della Concattedrale Testimonianze e coordinamento Massimo Castellana Associazione "Genitori Tarantini" Introduzione poetica Mariaelena Leone Attrice Regista Acting Coach, Fondatrice del Teatro del Mare.