Attivare la legge Bacchelli per Riccardo Orioles

Una storia riemersa dall'oblio di decenni di silenzio. Collaboratori di giustizia che parlano, una sentenza discussa. E adesso, il suo volto ritrovato.

Alla Festa Democratica di Firenze, un incontro per non dimenticare.

Rossella Casini studentessa fiorentina, la ragazza di Francesco studente calabrese, si ritrova coinvolta in una storia di faide familiari che all'inizio non capisce ma che la porterà alla tragica sparizione come vendetta della 'ndrangheta per la sua testimonianza.

13 settembre 2013 - Roberto Del Bianco