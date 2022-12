Il segretario di Stato americano Blinken chiama il presidente ruandese Kagame

Tradotto da per PeaceLink

Il segretario Blinken ha chiarito che qualsiasi sostegno esterno ai gruppi armati non statali nella RDC deve finire, compresa l'assistenza del Ruanda all'M23, un gruppo armato che è stato designato dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite.

Profonda preoccupazione per l'impatto dei combattimenti sui civili congolesi

Il segretario Blinken ha condannato la recrudescenza dell'incitamento all'odio e dell'incitamento pubblico contro le comunità ruandesi, ricordando le conseguenze reali e orribili di tale retorica in passato.

Il Segretario Blinken ha anche condiviso la profonda preoccupazione per l'impatto dei combattimenti sui civili congolesi che sono stati uccisi, feriti e sfollati dalle loro case.

Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato ieri con il Presidente ruandese Paul Kagame per discutere dell'importanza della pace e della stabilità nell'est della Repubblica Democratica del Congo (RDC).

