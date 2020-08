Mascherine solidali “Siamo sulla stessa barca”: un progetto per aiutare l’Africa

Era il 27 marzo quando Papa Francesco ha concluso la Benedizione "Urbi et Orbi" in una Piazza San Pietro desolata. Un momento che è entrato nella storia e che ha parlato a molte persone in tutto il mondo.

«Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo». Papa Francesco, Benedizione Urbi et Orbi, 27/03/2020

Così Alessandro Pucci, insegnante, scrittore e illustratore, ha realizzato le prime grafiche partendo da quel messaggio.

Il suo disegno con la barca a Piazza San Pietro è arrivato fino al Papa ed è stato pubblicato sul quotidiano Avvenire; il tema centrale è quello della(relazioni uomo-natura e relazione uomo-uomo), quanto mai attuale in fase di pandemia.

Le mascherine in neoprene, disponibili in vari Paesi, sono state tradotte in tre lingue e riprendono due concetti esposti dal Santo Padre durante la Benedizione del 27 marzo: "Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca", " Nessuno si salva da solo".

Alessandro durante il lockdown ha realizzato altre tre grafiche, mantenendo lo stesso tema centrale: “Siamo foglie dello stesso albero”, “Siamo fiori dello stesso giardino”, “Siamo onde dello stesso mare” (Seneca), frasi pronunciate dai medici cinesi venuti in Italia a marzo per aiutarci con l'emergenza COVID.

Acquistare una di queste mascherine significa aderire a un progetto di solidarietà per due ragioni:

Indossarla è importante per tutelare gli altri, oltre che se stessi, sentendosi parte di un’unica famiglia umana.

Si contribuirà a finanziare i progetti di GHT Onlus in Africa in modo da permettere dei teleconsulti medici gratuiti grazie a un pool di specialisti italiani.

Maggiori dettagli sul progetto e sui prezzi qui di seguito, per ordinare le mascherine solidali cliccare qui.

Caratteristiche tecniche della mascherina:

Lacci elastici resistenti

La forma modellata garantisce una perfetta aderenza al viso

100% neoprene morbido, può essere sterilizzata in forno o microonde

Adatte ai bambini dai 9 anni circa

La stampa non perda la sua eccezionale qualità anche dopo ripetuti lavaggi (fino a 60°).

La Mascherina solidale misura circa 29 x 13 cm (lacci per le orecchie inclusi) ed è realizzata con elastici in neoprene.

Per produrre la mascherina si utilizza la stampa sublimatica, il che significa che gli inchiostri penetrano in profondità nelle fibre del materiale, cosicché la stampa non perda la sua eccezionale qualità anche dopo ripetuti lavaggi.

La mascherina può essere lavata in lavatrice fino a 60°C e anche disinfettata a 75°C nel forno o microonde. Una volta lavata, la mascherina è pronta per essere riutilizzata.

La mascherina per il viso non è stata testata scientificamente e non è destinata ad usi medici, come il trattamento o la prevenzione di malattie.

Listino Prezzi EUROPA

1 MASCHERINA 5+ MASCHERINE 10+ MASCHERINE 9 € ciascuna 8 € ciascuna 8 € ciascuna 5,90 € spedizione 5,90 € spedizione 0,00 € spedizione

Prices for UNITED KINGDOM

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 7 £ each 6 £ each 6 £ each 5 £ shipping 5 £ shipping 0,00 £ shipping

Prices for contiguous USA (excl. AK, HI, VI, PR)

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 15 $ each 14 $ each 14 $ each 7,90 $ shipping 7,90 $ shipping 0,00 $ shipping

Prices for Canada (no islands; shipping costs for the first article, packaging included C$14.90, every further article is free of shipping costs.)

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 15 C$ each 14 C$ each 14 C$ each 9,90 C$ shipping 9,90 C$ shipping 0,00 C$ shipping

COME ACQUISTARLE?

Basterà compilare il seguente form, nel pieno rispetto della privacy, e solo dopo avere ricevuto la nostra conferma via mail si può effettuare in bonifico a GHT Onlus.

La consegna delle mascherine avverrà tra i 5 e i 9 giorni circa.



Coordinate bancarie:

Banca Unicredit

Beneficiario

Global Health Telemedicine Onlus

Iban:IT 51 R 02008 05160 000102862886

Causale: mascherine solidali + [nome e cognome]

Per Bonifico estero

Bic/Swift: UNCRITM1B56

I Paesi dove si possono effettuare le spedizioni sono:

Italia (esclusi: San Marino e Svizzera)

Paesi Bassi (no isole)

Germania (no isole)

Spagna (no isole)

Regno Unito

Francia

Inghilterra

America (Contiguous USA excl. AK, HI, VI, PR)

Canada (no islands)

Spese di spedizione in Italia (peninsulare e Sicilia): 5,90 € - Supplemento isole (Italia): 19,90 € per ordine.

Spese di spedizione in Europa (Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito): 5,90 €

Spese di spedizione America (Contiguous USA excl. AK, HI, VI, PR): 7,90 $

Spese di spedizione Canada (no islands): 9,90 C$

Si può valutare la spedizione in altri Paesi non presenti in lista solo per grandi quantitativi.

Tempi di spedizione: 5-9 giorni lavorativi circa

Per motivi igienici, la mascherina non può essere restituita una volta acquistata.

"Siamo onde dello stesso mare" (Seneca)

"Siamo fiori dello stesso giardino" (Seneca)