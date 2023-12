Ecco come il Messaggero raccontava la controffensiva sul fiume Dnipro Fonte: https://www.ilmessaggero.it/schede/controffensiva_ucraina_ultime_notizie_avanzata_dnipro_scatena_isteria_russia-7772002.html Chiudi

Marines ucraini in una 'Missione suicida' attraverso il fiume Dnipro

Soldati frustrati dai resoconti positivi degli ufficiali ucraini rompono il silenzio, descrivendo lo sforzo come brutale e, alla fine, inutile. Per due mesi, il Corpo dei Marines dell'Ucraina ha guidato un'offensiva attraverso il fiume Dnipro nella regione meridionale di Kherson per riconquistare territori occupati dalle truppe russe.

C'era un debole tremore nella voce del marine mentre raccontava dei combattimenti mortali sulla sponda est del fiume Dnipro, dove è stato ferito di recente.

"Eravamo seduti in acqua di notte e ci bombardavano con tutto", ha detto il marine Maksym. "I miei compagni morivano davanti ai miei occhi".

Per due mesi, il Corpo dei Marines dell'Ucraina ha guidato un'offensiva attraverso il fiume Dnipro nella regione meridionale di Kherson per riconquistare territori occupati dalle truppe russe. L'operazione è l'ultimo tentativo dell'Ucraina nella sua indebolita controffensiva per sfondare le difese russe a sud e cambiare le sorti della guerra.

Soldati e marines che hanno partecipato agli attraversamenti del fiume hanno descritto l'offensiva come brutale e inutile, poiché ondate di truppe ucraine sono state abbattute sulle sponde del fiume o nell'acqua, ancora prima di raggiungere l'altro lato.

Filippo Jacopo Carpani scrive sul Giornale, riferendo il racconto del New York Times: "Coloro che riescono a sbarcare si ritrovano in mezzo a isole paludose, torrenti e prati ridotti ad un pantano fangoso e punteggiati da crateri di bombe pieni d’acqua. Un quadro che ricorda molto i campi di battaglia della Prima guerra mondiale".

“ Le persone che finiscono lì non sono preparate psicologicamente. Non capiscono nemmeno dove stanno andando, perché non gli viene detto dal comando ”, ha commentato un altro soldato, Oleksiy. “ Non ho visto nulla di simile a Bakhmut o Soledar. È un vero spreco ”. Il militare ha raccontato anche che i rinforzi arrivati sulla riva orientale si sono trovati a camminare in mezzo ai cadaveri dei loro commilitoni, il cui recupero è reso impossibile dall’intenso fuoco di artiglieria russo. “ La riva sinistra è veramente difficile. Coloro che vanno lì sono dei veri eroi, uomini con una grande forza d’animo ”, ha aggiunto Volodymyr, un altro degli intervistati.

I racconti di questi uomini cozzano con la narrativa ufficiale del governo ucraino, secondo cui le forze armate sono riuscite a creare diverse teste di ponte e avamposti lungo la sponda. Un tentativo, questo, di mantenere alto il morale delle truppe e mostrare agli alleati occidentali che Kiev può ancora ottenere successi importanti contro l'invasore. “ Non esistono punti di osservazione o posizioni. È impossibile ottenere un punto d’appoggio lì e spostarvi materiale. Non è nemmeno una battaglia per la sopravvivenza, è una missione suicida ”, ha dichiarato Oleksiy, che ha addossato la colpa della decimazione del suo battaglio alla poca preparazione dei comandanti e alla loro pessima gestione della logistica.

