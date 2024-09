Il morale basso e le diserzioni stanno mettendo a dura prova l'esercito ucraino

Dima non spegne mai una sigaretta finché non la fuma fino al filtro, rischiando di bruciarsi le dita per tirare ancora un'ultima boccata. Ha trascorso anni in prima linea nel fronte ucraino. Sa quanto vale una buona sigaretta.

Come comandante di battaglione, Dima era responsabile di circa 800 uomini che hanno combattuto in alcune delle battaglie più feroci e sanguinose della guerra – recentemente vicino a Pokrovsk, la città strategica orientale che ora è sull'orlo di cadere nelle mani della Russia.

Ma con la maggior parte dei suoi soldati ormai morti o gravemente feriti, Dima ha deciso che ne aveva abbastanza. Ha lasciato il comando per prendere un altro incarico nell'esercito – in un ufficio a Kyiv.

Stando fuori da quell'ufficio, fumando sigarette in continuazione e bevendo caffè dolce, ha raccontato alla CNN che non poteva più sopportare di vedere i suoi uomini morire.

Due anni e mezzo di offensiva russa hanno decimato molte unità ucraine. I rinforzi sono pochi e distanti tra loro, lasciando alcuni soldati esausti e demoralizzati. La situazione è particolarmente grave tra le unità di fanteria vicino a Pokrovsk e altrove sulla linea del fronte orientale, dove l'Ucraina sta lottando per fermare gli avanzi striscianti della Russia.

La CNN ha parlato con sei comandanti e ufficiali che stanno combattendo o hanno recentemente combattuto o supervisionato unità nella zona. Tutti e sei hanno detto che la diserzione e l'insubordinazione stanno diventando un problema diffuso, specialmente tra i soldati di nuova recluta.

Quattro dei sei, incluso Dima, hanno chiesto che i loro nomi fossero cambiati o non divulgati a causa della natura sensibile dell'argomento e perché non sono autorizzati a parlare con i media.

"Non tutti i soldati mobilitati stanno abbandonando le loro posizioni, ma la maggior parte sì. Quando arrivano nuovi ragazzi, vedono quanto è difficile. Vedono molti droni nemici, artiglieria e mortai," ha detto un comandante di unità attualmente in combattimento a Pokrovsk alla CNN. Anche lui ha chiesto di rimanere anonimo.

"Vanno alle posizioni una volta e, se sopravvivono, non tornano mai più. O lasciano le loro posizioni, si rifiutano di andare in battaglia, o cercano un modo per lasciare l'esercito," ha aggiunto.

A differenza di coloro che si sono offerti volontari all'inizio della guerra, molti dei nuovi reclutati non hanno avuto scelta di entrare in conflitto. Sono stati chiamati dopo l'entrata in vigore della nuova legge di mobilitazione dell'Ucraina in primavera e non possono lasciare legalmente l'esercito fino a quando il governo non introdurrà la smobilitazione, a meno che non ottengano un permesso speciale.

Tuttavia, i problemi di disciplina sono chiaramente iniziati molto prima. L'Ucraina ha attraversato un periodo estremamente difficile durante l'inverno e la primavera scorsi. I mesi di ritardo nell'ottenere assistenza militare dagli Stati Uniti hanno portato a una grave carenza di munizioni e a un calo significativo del morale.

Molti soldati hanno detto alla CNN all'epoca che spesso si trovavano in una buona posizione, con una chiara visione del nemico in avvicinamento, ma senza munizioni per sparare. Alcuni hanno parlato di sensi di colpa per non essere stati in grado di fornire una copertura adeguata alle loro unità di fanteria.

"I giorni sono lunghi, vivono in una trincea, di guardia tutto il giorno e, se non possono sparare, i russi hanno un vantaggio; li sentono avanzare e sanno che se avessero sparato, non sarebbe successo," ha detto Andryi Horetskyi, un ufficiale militare ucraino la cui unità ora combatte a Chasiv Yar, un altro punto caldo della linea del fronte orientale.

Serhiy Tsehotskiy, un ufficiale della 59a Brigata Motorizzata Separata di Fanteria, ha detto alla CNN che l'unità cerca di ruotare i soldati ogni tre o quattro giorni. Ma i droni, che sono solo aumentati di numero nel corso della guerra, possono rendere ciò troppo pericoloso, costringendo i soldati a rimanere fermi per più tempo. "Il record è di 20 giorni," ha detto.

Con il deteriorarsi della situazione sul campo di battaglia, un numero crescente di truppe ha iniziato a cedere. Nei soli primi quattro mesi del 2024, i procuratori hanno avviato procedimenti penali contro quasi 19.000 soldati che hanno abbandonato i loro posti o disertato, secondo il parlamento ucraino. Più di un milione di ucraini serve nelle forze di difesa e sicurezza del paese, sebbene questo numero includa tutti, comprese le persone che lavorano in uffici lontani dalle linee del fronte.

È un numero sorprendente e – molto probabilmente – incompleto. Diversi comandanti hanno detto alla CNN che molti ufficiali non segnalerebbero la diserzione e le assenze non autorizzate, sperando invece di convincere le truppe a tornare volontariamente, senza affrontare punizioni.

Questo approccio è diventato così comune che l'Ucraina ha cambiato la legge per depenalizzare la diserzione e l'assenza senza permesso, se commessa per la prima volta.

Horetskyi ha detto alla CNN che questa mossa aveva senso. "Le minacce peggioreranno solo le cose. Un comandante intelligente ritarderà le minacce, o addirittura le eviterà," ha detto.

Pokrovsk è diventato l'epicentro della lotta per l'est dell'Ucraina. Le forze russe si stanno avvicinando alla città da mesi, ma i loro progressi si sono accelerati nelle ultime settimane con il crollo delle difese ucraine.

"Tutto sembra uguale"

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiarito che il suo obiettivo è ottenere il controllo dell'intera regione di Donetsk e Luhansk in Ucraina e prendere il controllo di Pokrovsk, un importante hub militare e di rifornimento, sarebbe un passo importante verso questo obiettivo.

La città si trova su una strada chiave che la collega ad altre città militari della zona e a una linea ferroviaria che la collega con Dnipro. L'ultima grande miniera di coke ancora sotto il controllo di Kyiv si trova anche appena a ovest della città, fornendo coke per la produzione di acciaio – una risorsa indispensabile in tempo di guerra.

I soldati ucraini nella zona dipingono un quadro tetro della situazione. Le forze di Kyiv sono chiaramente inferiori in numero e in armi, con alcuni comandanti che stimano che ci siano 10 soldati russi per ogni ucraino.

Ma sembrano anche avere problemi creati da loro stessi.

Un ufficiale di una brigata che combatte a Pokrovsk, che ha chiesto di non divulgare il proprio nome per motivi di sicurezza, ha detto alla CNN che la scarsa comunicazione tra le diverse unità è un problema importante lì.

Ci sono stati anche casi di truppe che non hanno divulgato l'intera situazione sul campo di battaglia ad altre unità per paura che questo le facesse apparire male, ha detto l'ufficiale.

Un comandante di battaglione nel nord di Donetsk ha detto che il suo fianco è stato recentemente lasciato esposto agli attacchi russi dopo che i soldati delle unità vicine hanno abbandonato le loro posizioni senza segnalarlo.

L'alto numero di unità diverse che Kyiv ha inviato sulla linea del fronte orientale ha causato problemi di comunicazione, secondo diversi soldati semplici che fino a poco tempo fa combattevano a Pokrovsk.

Uno ha detto che non era raro che i jammer di segnale ucraini influenzassero il coordinamento vitale e il lancio di droni perché le unità di diverse brigate non comunicavano correttamente.

Un gruppo di genieri – o ingegneri da combattimento – ha parlato con la CNN vicino al confine tra Ucraina e la regione russa di Kursk, dove sono stati recentemente ridislocati da appena a sud di Pokrovsk.

Kyiv ha lanciato la sua incursione a sorpresa a Kursk il mese scorso, prendendo Mosca di sorpresa e avanzando rapidamente per circa 30 chilometri (19 miglia) nel territorio russo.

I leader dell'Ucraina, incluso il presidente Volodymyr Zelensky, hanno detto che uno degli obiettivi dell'operazione era prevenire ulteriori attacchi nel nord dell'Ucraina, oltre a mostrare agli alleati occidentali di Kyiv che, con il giusto supporto, l'esercito ucraino può combattere e alla fine vincere la guerra.

L'operazione ha dato anche un grande impulso a una nazione esausta. L'Ucraina è stata sulla difensiva per la maggior parte dell'anno scorso, sopportando attacchi incessanti, blackout e perdite devastanti.

Ma i genieri non erano troppo sicuri della strategia. Dopo aver appena terminato una lunga missione oltre il confine, erano accasciati intorno a un tavolo fuori da un ristorante chiuso vicino alla frontiera, aspettando che arrivasse la loro auto.

Fumando in continuazione e cercando di rimanere svegli, si chiedevano perché fossero stati mandati a Kursk quando la linea del fronte orientale è in disordine.

"È sembrato strano entrare in Russia, perché in questa guerra avremmo dovuto difendere la nostra terra e il nostro paese, e ora stiamo combattendo sul territorio di un altro paese," ha detto uno di loro. La CNN non sta divulgando le loro identità perché non sono autorizzati a parlare con i media e a causa della natura delicata delle loro parole.

Tutti e quattro combattono da più di due anni e mezzo e il loro è un lavoro duro. Come genieri, trascorrono giorni in prima linea, sminando campi minati, preparando difese e conducendo esplosioni controllate. Possono trovarsi sotto attacco, davanti persino alla prima linea di fanteria, trasportando circa 40 chilogrammi (88 libbre) di equipaggiamento e quattro mine anticarro, ciascuna delle quali pesa circa 10 chilogrammi (22 libbre).

Parlando con la CNN, sembravano completamente esausti. Non avevano avuto riposo tra la missione a Pokrovsk e quella a Kursk.

"Dipende da ogni comandante. Alcune unità ricevono rotazioni e hanno tempo di riposo, mentre altre combattono senza sosta, l'intero sistema non è molto equo," ha detto uno dei soldati. Alla domanda se i progressi a Kursk gli avessero dato lo stesso impulso che al resto della nazione, sono rimasti scettici.

"Dopo tre anni di questa guerra, tutto sembra uguale," ha detto uno degli uomini alla CNN.

"Un approccio marcio"

Parlando alla CNN giovedì, il Comandante in Capo ucraino Oleksandr Syrskyi ha ammesso che il morale basso è ancora un problema e ha detto che aumentarlo è "una parte molto importante" del suo lavoro.

"L'operazione a Kursk... ha migliorato significativamente il morale non solo dei militari, ma di tutta la popolazione ucraina," ha detto.

Ha detto di essere andato regolarmente in prima linea per incontrare i soldati e fare ciò che poteva per farli sentire meglio. "Ci capiamo a vicenda, non importa con chi sto parlando, che sia un soldato semplice, un fuciliere, ad esempio, o un comandante di brigata o un comandante di battaglione... Conosco tutti i problemi che i nostri militari, soldati e ufficiali affrontano. La linea del fronte è la mia vita," ha detto.

E Horetskyi – un ufficiale appositamente addestrato per fornire supporto morale e psicologico alle truppe – fa parte del piano per aumentare il morale.

Durante un recente congedo a Kyiv, Horetskyi ha detto alla CNN che, sebbene il suo ruolo esista da un po', consisteva principalmente in lavori d'ufficio. Ora trascorre molto più tempo con la sua unità, controllando, assicurandosi che non si stiano esaurendo. Non che il suo aiuto sia sempre apprezzato.

"Hanno l'idea che io sia uno strizzacervelli che li farà fare migliaia di test e poi gli dirà che sono malati, quindi cerco di abbattere le barriere," ha detto, aggiungendo che piccole distrazioni possono prevenire una spirale discendente.

Nella monotonia della guerra, qualsiasi pausa dalla routine può aiutare, ha detto. Questo può includere una doccia vera, un taglio di capelli o un bagno in un lago. "È una piccola cosa, ma li allontana dalla routine per mezza giornata, li rende felici, e possono tornare alle loro posizioni un po' più rilassati," ha spiegato Horetskyi.

Anche gli ufficiali con molti anni di esperienza trovano difficile la situazione a est.

Alcuni, come Dima, si stanno trasferendo a incarichi lontani dalle linee del fronte. Ha detto che la sua decisione di lasciare il campo di battaglia era dovuta principalmente a disaccordi con un nuovo comandante.

Anche questo, dicono diversi ufficiali alla CNN, è sempre più comune.

Le fila del battaglione di Dima si sono assottigliate sempre di più, fino a quando l'unità è scomparsa.

Non hanno mai ricevuto abbastanza rinforzi, dice Dima, qualcosa che lui attribuisce direttamente al governo e alla sua riluttanza a reclutare più persone.

Il battaglione ha subito perdite dolorose nell'ultimo anno, combattendo su più linee del fronte prima di essere inviato a Pokrovsk senza alcun riposo. Dima ha visto così tanti dei suoi uomini uccisi e feriti che è diventato insensibile.

Tuttavia, ha detto alla CNN che è determinato a tornare in prima linea, ma prima farà un cambiamento.

"Ora ho deciso che smetterò di affezionarmi emotivamente alle persone. È un approccio marcio, ma è il più sensato," ha detto.