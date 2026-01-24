Violenze, torture e uccisioni sommarie
Le violazioni dei diritti umani in Siria oggi sotto la guida di al-Jolani
L'attenzione ai diritti umani mostrata verso l'Iran sembra attenuata per la Siria. Tutto questo evidenzia un "doppio standard" dovuto probabilmente al fatto che l'Occidente ha appoggiato il nuovo corso dell'ex terrorista al-Jolani accreditandolo come uomo del cambiamento democratico in Siria.
24 gennaio 2026
Redazione PeaceLink
Note: Nell'immagine di questa pagina web tratta da Wikipedia si vede l'ex terrorista siriano al-Jolani (oggi noto alla stampa mondiale come Ahmed al-Sharaa) in giacca e cravatta a destra, assieme a Trump e a Mohammed bin Salman. Quest'ultimo è il principe ereditario saudita che ha fatto uccidere il giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Le accuse verso Mohammed bin Salman sono state archiviate dalla magistratura Usa. "Il magistrato, che ha alle spalle una lunga storia di casi che riguardano la sicurezza nazionale americana, ha ammesso di essere "a disagio" ad annunciare l'archiviazione ma ha detto di avere le mani legate dalla decisione del dipartimento di Stato Usa che, a metà novembre, ha concesso l'immunità al principe ereditario saudita a seguito della sua elezione a premier. Una scelta che ha sollevato un polverone contro il presidente Biden e tutta la sua amministrazione accusati da membri del Congresso e da gruppi per la difesa dei diritti umani di aver ceduto a 'petrolio e denaro'". Questo si legge su Repubblica del 7 dicembre 2022.
