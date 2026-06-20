I crimini delle Forze di Reazione Rapida (RSF) supportate militarmente dagli Emirati Arabi Uniti
"Le prove stabiliscono che in Sudan sono stati commessi almeno tre atti concreti di genocidio"
La missione ONU ha chiarito: "La portata, il coordinamento e l'approvazione pubblica dell'operazione da parte dell'alta leadership delle RSF hanno fatto parte di un'operazione pianificata e organizzata che presenta le caratteristiche distintive del genocidio".
20 giugno 2026
Redazione PeaceLink
Fonte: ONU
In un rapporto pubblicato nel febbraio 2026, la Missione ONU internazionale indipendente di accertamento dei fatti per il Sudan ha dichiarato che le prove stabiliscono che sono stati commessi almeno tre atti concreti di genocidio: "uccisione di membri di un gruppo etnico protetto; causazione di gravi danni fisici e mentali; e imposizione deliberata di condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica del gruppo, in tutto o in parte".
"La portata, il coordinamento e l'approvazione pubblica dell'operazione da parte dell'alta leadership delle RSF dimostrano che i crimini commessi a El Fasher e dintorni non sono stati eccessi casuali della guerra", ha dichiarato Mohamed Chande Othman, presidente della missione.
"Hanno fatto parte di un'operazione pianificata e organizzata che presenta le caratteristiche distintive del genocidio".
I risultati si concentrano sugli eventi accaduti a El Fasher, capitale del Darfur settentrionale, e nei dintorni, durante la presa del potere da parte delle RSF alla fine di ottobre 2025, dopo quello che la missione ha descritto come un assedio di 18 mesi che ha progressivamente tagliato i civili dall'accesso a cibo, acqua, forniture mediche e assistenza umanitaria.
Il rapporto ha affermato che l'assedio "ha sistematicamente indebolito la popolazione presa di mira attraverso la fame, la deprivazione, il trauma e la reclusione", lasciando molti impossibilitati a fuggire quando è arrivato l'assalto.
Il conflitto in Sudan è scoppiato il 15 aprile 2023, quando sono iniziati i combattimenti tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) e i loro ex alleati – le milizie paramilitari delle RSF. Da allora, la guerra si è estesa in vaste aree del paese, con i civili che hanno ripetutamente subito il peso della guerra urbana, delle linee del fronte in movimento e del collasso dei servizi di base.
La missione di accertamento dei fatti ha dichiarato che la condotta a El Fasher è stata "un'aggravamento di modelli precedenti" di attacchi contro altre comunità non arabe altrove in Sudan, "ma su una scala di gran lunga più letale".
L'intento genocida come 'inferenza ragionevole'
L'intento genocida, ha affermato la missione, era "l'unica inferenza ragionevole" dal "modello sistematico delle RSF di uccisioni mirate su base etnica, violenza sessuale, distruzione e dichiarazioni pubbliche che chiedevano esplicitamente l'eliminazione delle comunità non arabe".
I sopravvissuti hanno citato i combattenti delle RSF mentre dicevano: "C'è qualcuno di etnia Zaghawa tra di voi? Se troviamo Zaghawa, li uccideremo tutti"; e "Vogliamo eliminare tutto ciò che è nero dal Darfur".
Fonte: ONU https://news.un.org/en/story/2026/02/1166997
Le RSF sono armate dagli Emirati Arabi Uniti (EAU).
La Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti per il Sudan ha fornito l'aggiornamento orale sul proprio lavoro come previsto.
L'aggiornamento è avvenuto il 15 giugno 2026 a Ginevra, durante un dialogo interattivo potenziato tenutosi nell'ambito della 62ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Nel corso della presentazione, la Missione ha documentato il crescente utilizzo di detenzioni arbitrarie, torture e sparizioni forzate da parte di entrambe le parti in conflitto come strumenti di controllo sulla popolazione civile. Tra i temi sollevati, particolare preoccupazione è stata espressa per l'arresto di almeno 70 individui, tra cui operatori umanitari, a El Geneina nel maggio 2026.
Questo era il mandato ONU ricevuto dalla Missione internazionale indipendente:
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index
A settembre è prevista la presentazione del rapporto scritto aggiornato.
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