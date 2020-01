Lo Stato contro lo Stato a Taranto in materia di bonifiche interne allo stabilimento Ilva

Il TAR del Lazio accoglie le tesi di ARPA Puglia e respinge il ricorso di ILVA in A.S. e impone di intervenire sull'inquinamento della falda. Occorre fare la caratterizzazione e le bonifiche delle aree interne degli impianti Ilva.

Il TAR Roma, recependo integralmente le tesi sostenute da ARPA Puglia, difesa dall’avv.

Laura Marasco, ha così riconosciuto che «dalla necessità di scongiurare ed

allontanare ogni possibile pericolo di inquinamento della falda» emerge la piena especifica competenza dell’ARPA ad esprimere quelle valutazioni. Questa significativa,quanto attesa, sentenza “scongela” parte del complesso procedimento delle aree ex ILVAincluse nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto e rimette in discussione gli esiti dellaormai datata caratterizzazione eseguita tra il 2006 ed il 2007, che non teneva conto dellapresenza dei materiali di riporto e non fu mai completamente approvata in quanto ancheessa oggetto di contenzioso amministrativo.

