"L'Ilva produce più danni alla salute dei cittadini che benefici al territorio"

"La prospettiva che ha disegnato il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, ancorché realizzabile, è la prova di come un diverso approccio al complesso dossier dell'ex Ilva sia ormai patrimonio diffuso e condiviso". Lo dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull'ex Ilva. Oggi in Municipio il rapporto Eurispes gli é Stato consegnato da Arnaldo Sala del consiglio direttivo dell'istituto di ricerca. "È significativo - rileva Melucci - che un ente di ricerca indipendente ragioni in questi termini rispetto alla tenuta di un progetto economico che sta mostrando tutti i suoi limiti. È il mercato ad aver disegnato la limitatezza dell'orizzonte produttivo dello stabilimento siderurgico tarantino, è il mercato che ci sta indicando quanto sia urgente provvedere a un'alternativa". Questo, rileva il sindaco di Taranto, "per non incorrere nell'errore di destinare incautamente troppe risorse pubbliche a un'esperienza ormai in grado di produrre più danni alla salute dei cittadini che benefici al territorio". Nel 2020 vi è stato un eccesso di mortalità nei due quartieri più vicini all'area industriale; l'eccesso percentuale è ricavato confrontando il dato osservato nei quartieri con il dato atteso (calcolato su base comunale).

