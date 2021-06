Stop batteria inquinante della cokeria ILVA

ArcelorMittal deconsolida ILVA dal suo bilancio

Prepariamoci alla svolta green, con i fondi europei, per un futuro che sia di tutti, per i lavoratori ILVA e per chi non lo è. Futuro per tutti. E' il momento per creare un'alleanza per la transizione ecologica che includa cittadini e lavoratori verso uno sviluppo sostenibile.

29 giugno 2021 - Alessandro Marescotti