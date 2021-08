La Camera dei Deputati si spacca sugli ecoreati

Ecoreati: non fermate i processi! Autore: Redazione PeaceLink Chiudi

E così gli inquinatori avranno più probabilità di farla franca se i processi non rispetteranno i perentori limiti dei due anni per l'appello e dei 12 mesi per la Cassazione. Il processo verrà stoppato.

Ma vediamo cosa è successo stasera.

La maggioranza si è divisa sull'ordine del giorno sugli ecoreati. Il testo, che aveva il parere contrario del governo, è stato respinto con 186 voti contro 181. A favore dell'odg ha votato il M5s e parte del Pd. Terminato il vaglio dei 95 odg presentati, la seduta è stata sospesa.

(Rainews)

Il governo ha rischiato di andare sotto alla Camera: l’ordine del giorno presentato da Rossella Muroni sugli ecoreati, che chiedeva di escludere dalla tagliola prevista dalla riforma della giustizia i processi legati ai reati ambientali, è stato bocciato solamente per cinque voti. Inizialmente accantonato per riformulazione dal sottosegretario Francesco Paolo Sisto, il testo della deputata del gruppo Misto è tornato al centro del dibatitto nella seduta del pomeriggio, sostenuto da molti membri dell’opposizione. Si è quindi andati al voto con il parere contrario del governo, ma a favore dell’odg hanno votato, oltre al M5s, anche diversi deputati del Pd. Alla fine è stato bocciato con 186 no e 181 sì.

(Fatto Quotidiano)

Ormai il Governo e i partiti hanno scopero le carte, rivelando quali sono i reali intenti della riforma.

Questa è l'intervista di stamattina ad Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, che la lanciato la petizione www.peacelink.it/ecoreati