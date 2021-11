Imponente mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici

E' emergenza ambientale ma non ci si comporta come se fosse un'emergenza, ed è un base a questo assunto decine e decine di migliaia di manifestanti che si stanno mobilitando ovunque

Glasgow, clima e Cop26: sfilano in 200.000 per la salvezza del pianeta

Come ieri, anche oggi è il giorno dei movimenti ecologisti che sfilano per la giustizia climatica. Sfilano in tutto il mondo oltre che a Glasgow.

A Glasgow è in corso una marcia di 200 mila persone che riempie le strade, nonostante la pioggia battente e il vento.

Questa manifestazione rilancia i temi del corteo di ieri, ma i numeri sono ancora maggiori. Ci sono pacifisti, immigrati e veterani delle lotte antiglobalizzazione.

Ma sfilano anche i sindacati dei lavoratori che reclamano giustizia sociale.

