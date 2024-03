Ennesimo decreto Salva IILVA

Bocciato l'ordine del giorno di Angelo Bonelli sull'ILVA di Taranto

Il 13 marzo è stato convertito in legge l'ultimo decreto in materia di ILVA con un iter blindato e senza che ci fosse la possibilità di introdurre norme a difesa dell'ambiente e della salute. Nonostante ciò, la battaglia non è finita. Taranto resisti! Taranto non sei sola.