Parte l'Onda del Futuro, la manifestazione per dire stop all'inquinamento ILVA

(AGI) - Taranto, 22 apr. - Cinquanta associazioni di Taranto hanno promosso per domani pomeriggio una manifestazione pubblica con corteo per chiedere "una seria riconversione economica dell'intero territorio che parta dallo smantellamento degli impianti dell'ex Ilva e dalla riqualificazione di tutti i lavoratori, che devono diventare i veri protagonisti della decontaminazione e della bonifica dell'intera area industriale". Saranno coinvolti i bambini. “Tutta la popolazione della provincia tarantina è invitata a partecipare", è l'appello degli organizzatori. "Come in una comunità coesa, ognuno può essere quella goccia che formerà un’incredibile onda per il futuro sostenibile nostro, dei nostri figli e delle prossime generazioni”.

Il corteo si snoderà dal piazzale Bestat al parco archeologico delle Mura Greche. (AGI)

Si chiama L'onda del futuro la manifestazione organizzata dalle associazioni riunite di Taranto, a cui aderiscono i principali movimenti ambientalisti del territorio, ordini professionali e studenti, che domani, martedì 23 aprile, sfileranno per le vie della città per chiedere "una seria riconversione economica dell'intero territorio, che parta dallo smantellamento degli impianti dell'ex Ilva e dalla riqualificazione di tutti i lavoratori che devono diventare i veri protagonisti della decontaminazione e della bonifica dell'intera area industriale".

Il raduno è previsto alle 16.30 nel piazzale Bestat.

Il corteo partirà alle ore 17 e attraverserà via Solito, via Alto Adige, viale Magna Grecia e via Blandamura per arrivare al parco archeologico delle Mura greche, location dove si svolge il concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante.

Sarà una marcia, hanno spiegato gli attivisti, "capeggiata dai bambini, tra questi i piccoli atleti della Virtus Taranto, dalla loro innocenza, per ricordare a tutti che chi tra di noi é adulto, ha una grande responsabilità: la loro vita, la vita dei loro figli e delle future generazioni.

