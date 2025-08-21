Tutti i dubbi sulla "decarbonizzazione" dell'ILVA

I numeri lanciati a casaccio sono indice di una trattativa fumosa

Si è parlato di 18 mila lavoratori, un numero inventato che stride con le fonti ufficiali. I dati veri sono ben diversi. Acciaierie d’Italia gestisce lo stabilimento e ha dichiarato 8.178 occupati a Taranto nel 2022. Ma se non si conoscono gli occupati come si possono stimare gli esuberi?

19 agosto 2025 - Alessandro Marescotti