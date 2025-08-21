Inquinamento > Italia > Inquinamento a Taranto > ILVA di Taranto
Conferenza stampa del 21 agosto 2025

Tutti i dubbi sulla "decarbonizzazione" dell'ILVA

Incontro con la stampa a Taranto, in via Pitagora 32 presso ilConvento San Pasquale. Qui vengono condivisi i materiali di informazione per i giornalisti.
21 agosto 2025
Redazione PeaceLink

Giovedì 21 agosto, ore 10 – Convento San Pasquale, ingresso da via Pitagora 32, Taranto

  • Interviene il dottor Roberto Giua, chimico ambientale e già dirigente del Centro Regionale Aria di Arpa Puglia. 
  • Relaziona la dottoressa Gladys Spiliopoulos, economista ambientale, sugli aspetti economici della decarbonizzazione. 
  • Introduzione a cura di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink.

La decarbonizzazione dell’ILVA viene presentata come una grande promessa: meno inquinamento, più modernità, un futuro garantito. Ma dietro gli annunci mancano dati fondamentali.

Il rischio è che la parola “decarbonizzazione” resti uno slogan vuoto, buono solo per le conferenze ufficiali, mentre nel frattempo gli altoforni continuano a produrre acciaio, emissioni e perdite economiche.



  • I lavoratori dell'ILVA di Taranto sono ottomila e non diciottomila
    Editoriale
    I numeri lanciati a casaccio sono indice di una trattativa fumosa

    I lavoratori dell'ILVA di Taranto sono ottomila e non diciottomila

    Si è parlato di 18 mila lavoratori, un numero inventato che stride con le fonti ufficiali. I dati veri sono ben diversi. Acciaierie d’Italia gestisce lo stabilimento e ha dichiarato 8.178 occupati a Taranto nel 2022. Ma se non si conoscono gli occupati come si possono stimare gli esuberi?
    19 agosto 2025 - Alessandro Marescotti
  • "Il verbale d'intesa sull'ILVA? Sono 876 parole che non cambiano nulla"
    Taranto Sociale
    Le dichiarazioni di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink

    "Il verbale d'intesa sull'ILVA? Sono 876 parole che non cambiano nulla"

    “Quella firmata ieri è stata una sapiente operazione pubblicitaria confezionata da esperti di comunicazione, ma che non avvita neanche un bullone del nuovo stabilimento decarbonizzato. È una bolla di convinzioni, una sorta di atto di fede in attesa di un Salvatore che forse non arriverà mai”.
    13 agosto 2025 - Giovanni Pugliese
  • ILVA, conferenza stampa delle associazioni sul ricorso al TAR per impugnare l'AIA
    Ecologia
    E' stata consegnata una lettera al Prefetto di Taranto

    ILVA, conferenza stampa delle associazioni sul ricorso al TAR per impugnare l'AIA

    Oggi Giustizia per Taranto e PeaceLink hanno annunciato ufficialmente il proprio ricorso contro la nuova Autorizzazione Integrata ambientale che autorizza l'uso del carbone per altri 12 anni a Taranto. Raccolti in 48 ore oltre cinquemila euro per pagare le spese del ricorso.
    12 agosto 2025 - Redazione PeaceLink
  • Non possiamo più tollerare che Taranto venga trattata come una zona sacrificabile
    Taranto Sociale
    Lettera a PeaceLink dal quartiere Tamburi

    Non possiamo più tollerare che Taranto venga trattata come una zona sacrificabile

    Vi chiedo, come associazione storicamente impegnata nella difesa dell’ambiente e della salute, di:Intensificare la pressione pubblica e legale sulle autorità italiane affinché siano sospese tutte le attività industriali incompatibili con la tutela ambientale e sanitaria.
    28 luglio 2025 - Giovanni Russo
