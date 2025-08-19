Archivio 2025
I numeri lanciati a casaccio sono indice di una trattativa fumosa

I lavoratori dell'ILVA di Taranto sono ottomila e non diciottomila

Si è parlato di 18 mila lavoratori, un numero inventato che stride con le fonti ufficiali. I dati veri sono ben diversi. Acciaierie d’Italia gestisce lo stabilimento e ha dichiarato 8.178 occupati a Taranto nel 2022. Ma se non si conoscono gli occupati come si possono stimare gli esuberi?
19 agosto 2025
Alessandro Marescotti

ILVA al tempo dei Riva

Di fronte alla precisione dei dati – precisione che è fondamentale per essere credibili – colpisce l’approssimazione con cui, ancora oggi, vengono diffusi i numeri degli occupati dell’ILVA di Taranto. Più di qualcuno ha parlato di 18 mila lavoratori, un numero privo di riscontri che stride con le fonti ufficiali.

I dati veri ci sono, e sono ben diversi. Acciaierie d’Italia, la società che gestisce lo stabilimento, ha dichiarato 8.178 occupati a Taranto nel 2022. Non diciottomila. Il numero ufficiale degli occupati dell'ILVA di Taranto nel 2022

Una differenza enorme, che non può essere liquidata come un dettaglio. E per arrivare a 18 mila non basta sommare anche l'indotto (di cui mancano i dati precisi e che oscillerebbe fra i 3000 e il 3500). ILVA in AS (1700 addetti che dovrebbero essere formati impiegati nelle bonifiche) sono poi una realtà a parte che non è direttamente coinvolta nella crisi produttiva.

È lecito chiedersi: come è possibile che in una vertenza così cruciale per il futuro della città e dell’acciaio italiano, vengano lanciati numeri a casaccio e privi di riscontri? La credibilità di chi siede ai tavoli istituzionali passa anche dalla capacità di fornire dati attendibili. Se non si conosce nemmeno l’ordine di grandezza degli occupati, come si può discutere seriamente di esuberi e di piani industriali?

Il sospetto è che a Roma, troppo spesso, si parli con grande approssimazione: tavoli fumosi, dichiarazioni di principio, slogan privi della concretezza dei numeri.

Ma senza numeri veri, senza basi conoscitive solide, ogni discussione rischia di trasformarsi in una rappresentazione soggettiva, lontana dalla realtà delle famiglie e delle persone che a Taranto vivono questa crisi.

Acciaierie d'Italia: i dati degli occupati in Italia, fra cui quelli dello stabilimento ILVA di Taranto

L’ILVA non è solo un problema industriale e ambientale, è anche una questione di trasparenza e serietà. La città e i lavoratori hanno diritto a sapere su quali fondamenta poggiano le decisioni politiche e industriali. E queste fondamenta non possono che essere i dati reali: 8.178 occupati, non 18 mila a Taranto.

A Genova gli occupati sono 980.

A Novi Ligure sono 625.

Gli altri dati li trovate nella tabella tratta dal rapporto di sostenibilità 2022 curato da Acciaierie d'Italia.

Ci proponiamo come PeaceLink di fare un po' di chiarezza, per evitare che i numeri vengano sparati sempre più a casaccio all'interno dell'informazione su una crisi che sembra ormai fuori controllo.

Note: Qui in allegato trovate un rapporto con molti numeri, realizzato da Acciaierie d'Italia per il 2022. Peccato che, con il passaggio in Amministrazione Straordinaria, non sia stato aggiornato per il 2023 e il 2024.

Tuttavia sono recentemente emersi dati più aggiornati e recenti su Acciaierie d’Italia in AS: "Al 31 gennaio 2025, la società conta 9773 dipendenti (6576 operai, 2248 tra quadri e impiegati e 949 equiparati) di cui 7964 soltanto a Taranto". (Corriere di Taranto, 4 febbraio 2025).
Articoli correlati

  • "Il verbale d'intesa sull'ILVA? Sono 876 parole che non cambiano nulla"
    Taranto Sociale
    Le dichiarazioni di Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink

    "Il verbale d'intesa sull'ILVA? Sono 876 parole che non cambiano nulla"

    “Quella firmata ieri è stata una sapiente operazione pubblicitaria confezionata da esperti di comunicazione, ma che non avvita neanche un bullone del nuovo stabilimento decarbonizzato. È una bolla di convinzioni, una sorta di atto di fede in attesa di un Salvatore che forse non arriverà mai”.
    13 agosto 2025 - Giovanni Pugliese
  • ILVA, conferenza stampa delle associazioni sul ricorso al TAR per impugnare l'AIA
    Ecologia
    E' stata consegnata una lettera al Prefetto di Taranto

    ILVA, conferenza stampa delle associazioni sul ricorso al TAR per impugnare l'AIA

    Oggi Giustizia per Taranto e PeaceLink hanno annunciato ufficialmente il proprio ricorso contro la nuova Autorizzazione Integrata ambientale che autorizza l'uso del carbone per altri 12 anni a Taranto. Raccolti in 48 ore oltre cinquemila euro per pagare le spese del ricorso.
    12 agosto 2025 - Redazione PeaceLink
  • Non possiamo più tollerare che Taranto venga trattata come una zona sacrificabile
    Taranto Sociale
    Lettera a PeaceLink dal quartiere Tamburi

    Non possiamo più tollerare che Taranto venga trattata come una zona sacrificabile

    Vi chiedo, come associazione storicamente impegnata nella difesa dell’ambiente e della salute, di:Intensificare la pressione pubblica e legale sulle autorità italiane affinché siano sospese tutte le attività industriali incompatibili con la tutela ambientale e sanitaria.
    28 luglio 2025 - Giovanni Russo
  • Più inquinamento da qui al 2031 con l’Accordo di Programma per l’ILVA
    Ecologia
    Impietosi i dati che emergono dall’analisi delle emissioni inquinanti convogliate dai camini ILVA

    Più inquinamento da qui al 2031 con l’Accordo di Programma per l’ILVA

    Gli stessi dati ufficiali dell’Accordo di Programma smentiscono la narrazione secondo cui saremmo a non passo dalla svolta green dell’ILVA. Per sei anni avremmo un aumento dell’inquinamento, con rischi sanitari non calcolati per bambini e soggetti fragili.
    28 luglio 2025 - Alessandro Marescotti

