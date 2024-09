"The Devastating Impact of Climate Change". Le inondazioni nel nord-est della Nigeria

"Mentre ci prepariamo per la COP29 di Baku, la necessità di affrontare urgentemente il cambiamento climatico non è mai stata così evidente. Parlo oggi non solo come sostenitore dl clima, ma anche come vittima diretta di queste recenti inondazioni."

Maiduguri nello Stato del Borno - Nigeria (cartografia) Autore: Domenico-de-ga Fonte: Wikimedia. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Chiudi Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, ha vissuto la peggiore inondazione degli ultimi 30 anni. Questo disastro ha causato circa 30 vittime e sfollato oltre 400.000 persone, con quasi il 40% della città sommersa. Case, ospedali e scuole sono stati gravemente colpiti dalle inondazioni. Anch'io sono stato colpito, poiché l'acqua è salita sopra le finestre della casa in cui sto in affitto, con conseguente perdita di quasi tutti i miei beni. In mezzo a questa devastazione, ho trovato un po' di gioia nel poter evacuare tutti i pazienti, tra cui un neonato di 5 ore, dall'ospedale. Il livello dell'acqua nel complesso ospedaliero mi ha raggiunto il petto durante l'evacuazione, rendendola un'esperienza straziante."

Inizia così il messaggio e-mail che Yusuf Dominc, giovane medico e rappresentante dell'IPPNW Medical Students Movement, ci ha trasmesso nella mailing list dedicata. Un racconto che si allarga presto a riflessioni globali che riguardano tutte le emergenze climatiche attuali, tra conferenze dall'improbabile risultato e negazionismo alimentato anche dalle lobby economiche e finanziarie.

"Mentre ci prepariamo per la COP29 di Baku, la necessità di affrontare urgentemente il cambiamento climatico non è mai stata così evidente. Parlo oggi non solo come sostenitore del clima, ma anche come vittima diretta di queste recenti inondazioni. Avendo sperimentato la devastazione in prima persona, ho visto il profondo impatto che i disastri legati al clima hanno sulle persone e sulle comunità. Animali selvatici, tra cui coccodrilli, grandi serpenti e persino leoni, sono stati liberati dallo zoo a causa delle acque alluvionali. Il peso emotivo e psicologico di vedere la mia comunità in rovina è schiacciante."

La sua professione di medico sottolinea anche qua l'effetto devastante della tragedia. "A peggiorare le cose, le conseguenze delle inondazioni hanno portato a un rischio crescente di malattie trasmesse dall'acqua, poiché i sistemi sanitari sono stati compromessi. Inoltre, le forti piogge continuano a rappresentare una minaccia reale, aumentando il rischio di riallagamenti in aree che ancora lottano per riprendersi."

E, "Sono in atto piani per un'azione di sensibilizzazione delle comunità, poiché stiamo già preparando i nostri studenti e i nostri giovani medici a istruirli sulle malattie trasmesse dall'acqua e sulle misure preventive."

La testimonianza di Yusuf si somma a chissà quanti altri racconti drammatici potremmo trovare, voci silenziose che da ogni parte del mondo si alzerebbero a ricordare la fragilità dell'intero ecosistema. "Le conseguenze del cambiamento climatico non sono né lontane né teoriche: sono reali, immediate e cambiano la vita. La cooperazione globale e l'azione decisa sono necessarie ora più che mai."