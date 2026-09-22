Bonifiche: il caso Bagnoli

Tra la fine del 2023 e il 2024 sono stati avviati i primi cantieri. A partire dall'ottobre 2025 le operazioni sono entrate nella fase di scavo e movimentazione dei terreni contaminati riaccendendo le preoccupazioni dei cittadini residenti per la possibile dispersione di polveri inquinanti.

Note: Il processo infinito di Bagnoli: fu disastro ambientale, condannati in quattroLe motivazioni della sentenza, tra 90 giorni, chiariranno meglio cosa ha portato alle condanne. Oggi, quel che è certo, è che secondo i giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ci sono quattro responsabili per la presunta mancata bonifica di Bagnoli. Disastro ambientale colposo. Pene tutte ridotte con sospensione condizionale.