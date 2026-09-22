Bonifiche: il caso Bagnoli
Quando a Taranto si discute sul destino dell’Ilva e sulla sua chiusura, la frase che risuona più frequentemente come un monito è: "Finirà come Bagnoli". Per decenni, l'ex sito siderurgico di Napoli è stato il simbolo per eccellenza dell'abbandono industriale, della bonifica mancata e della paralisi burocratica e giudiziaria. Un'area di oltre 200 ettari affacciata sul Golfo di Pozzuoli, un tempo cuore pulsante dell'industria pesante campana, si è trasformata dopo la dismissione in un irrisolto problema di bonifica.
La storia parte nel 1992 con la chiusura definitiva dello stabilimento Italsider, entrato in funzione nel lontano 1905.
Nel corso degli anni Duemila si sono succeduti progetti di bonifica e riqualificazione, societa pubbliche dedicate (come Bagnolifutura) e centinaia di milioni di euro stanziati.
Nell'aprile 2013 la Magistratura dispone il sequestro delle aree ex Italsider ed Eternit. L'inchiesta giudiziaria porta alla luce un'ipotesi di truffa ai danni dello Stato: interventi di bonifica "virtualmente effettuati", attestazioni e certificati di analisi falsificati a fronte di una spesa reale di circa 107 milioni di euro. Bagnoli diventa così, nell'immaginario collettivo, la prova provata che in Italia le bonifiche rischiano di trasformarsi in raggiri sistematici ai danni delle casse pubbliche e dell'ambiente.
Solo negli ultimi anni la narrazione dello stallo permanente ha subito una sterzata, grazie al commissariamento straordinario e alla definizione di un nuovo piano di completamento degli interventi.
Dopo una lunga stagione di stasi e riprogettazioni, tra la fine del 2023 e il 2024 sono stati avviati i primi cantieri sulle aree fondiarie interne. A partire dall'ottobre 2025 le operazioni sono entrate nella fase più delicata e invasiva: la bonifica della colmata a mare e della fascia costiera. Questa fase intensiva di scavo, vagliatura e movimentazione dei terreni contaminati – in corso nel 2026 per poi completare le infrastrutture nel 2027 – ha tuttavia riacceso le storiche preoccupazioni dei cittadini residenti per la possibile dispersione di polveri e sostanze inquinanti.
È in questo contesto che si inserisce l'ultima novità istituzionale. Il 21 settembre 2026 è stato siglato il Protocollo d'Intesa per la nascita dell'Osservatorio Salute, un organismo sperimentale destinato al Sito di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio e alla X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta. Firmato dal sindaco e Commissario Straordinario Gaetano Manfredi, dall'assessore alla Salute Vincenzo Santagada, dal direttore dell'ASL Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa e dal segretario provinciale della FIMMG Luigi Sparano, il protocollo introduce un modello di monitoraggio integrato. I dati ambientali (qualità dell'aria, e successivamente suolo e acqua) vengono incrociati in tempo reale e in forma anonima con gli indicatori clinici della popolazione (accessi ai pronto soccorso e diagnosi dei medici di base su eventi respiratori e cardio-respiratori), per verificare tempestivamente la presenza di correlazioni con l'attività dei cantieri.
Nonostante i disagi provocati dai cantieri aperti, la concreta prospettiva del risanamento sta già producendo effetti rilevanti sul tessuto economico e sul mercato immobiliare della zona. I dati correnti mostrano che il valore medio di vendita degli immobili a Bagnoli si attesta tra i 2.500 e i 2.550 euro al metro quadro, registrando una crescita media del +6% su base quinquennale. Un incremento per ora contenuto ma costante, frenato soltanto dalla presenza temporanea dei lavori di scavo, che posiziona ancora il quartiere nettamente al di sotto della media comunale di Napoli (circa 3.200 euro/mq) e di aree adiacenti come Posillipo (oltre 4.000 euro/mq). Ben più marcata è la spinta sul settore delle locazioni, con canoni d'affitto saliti di oltre il +20% negli ultimi cinque anni. Nelle zone più di pregio, come Discesa Coroglio, le quotazioni toccano già i 3.200-3.300 euro/mq, a testimonianza di come la fine dell'era industriale stia progressivamente riconsiderando il valore reale del litorale flegreo.
Cronologia essenziale della vicenda Bagnoli
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1905: entra in funzione lo stabilimento siderurgico a Bagnoli.
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1969-1976: primo calo produttivo dell'Italsider di Bagnoli.
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1992: chiusura definitiva dello stabilimento siderurgico Italsider.
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1993-1994: disputa sulle bonifiche, dismissione delle strutture dell'Eternit e avvio dei primi piani pubblici di risanamento.
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2013 (11 aprile): la magistratura sottopone a sequestro le aree ex Italsider ed Eternit per frode e bonifiche irregolari o mai effettuate.
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2023-2024: sotto la nuova Gestione Commissariale vengono assegnati i lotti di bonifica e partono i cantieri a terra.
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Ottobre 2025: avvio delle operazioni ad alto impatto per la bonifica della colmata a mare e del litorale.
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21 settembre 2026: firma del Protocollo d'Intesa tra Comune, Commissario, ASL Napoli 1 e FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) per l'istituzione dell'Osservatorio Salute.
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Estate 2026 - 2027: periodo previsto per i principali interventi di bonifica dei suoli e avvio del completamento infrastrutturale.
L'impatto sanitario dell'Italsider e le evidenze epidemiologiche
L'impatto della presenza industriale sull'area di Bagnoli e sulla salute dei suoi abitanti è stato oggetto di articolati studi epidemiologici negli ultimi decenni. Le indagini condotte nell'ambito del Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità per i Siti di Interesse Nazionale, hanno evidenziato per il SIN Bagnoli-Coroglio un quadro critico coerente con il profilo produttivo storico del sito (siderurgia e amianto).
I dati epidemiologici sul territorio hanno registrato storicamente eccessi di mortalità e di ricoveri ospedalieri per specifiche patologie associate all'esposizione ad inquinanti industriali:
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Asbestosi e Mesotelioma della pleura: direttamente correlati all'impiego massiccio di amianto negli impianti ex Eternit ed ex Italsider.
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Tumori polmonari e delle vie respiratorie: legati all'inalazione prolungata di polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) provenienti dai processi di cokeria e metalli pesanti (come piombo, cadmio, nichel e manganese).
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Malattie del sistema circolatorio e patologie respiratorie croniche non tumorali: incrementate sia tra i lavoratori dello stabilimento sia tra la popolazione residente nelle aree immediatamente vicine all'impianto (Bagnoli e Fuorigrotta).
Tali evidenze scientifiche hanno confermato che il danno ambientale prodotto dal polo industriale non si è limitato alla contaminazione del suolo e delle falde, ma ha compromesso la salute pubblica, rendendo la bonifica ambientale un requisito indispensabile.
Fonti consultate
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Testo della notizia originaria: Napoli: firmato protocollo per Osservatorio salute Bagnoli-Coroglio, Agenzia Nova, 21 settembre 2026
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Guida alle bonifiche ambientali: libro di Daniele Marescotti.
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Rapporti epidemiologici: rapporti dello Studio SENTIERI (Istituto Superiore di Sanità) sui Siti di Interesse Nazionale (SIN Bagnoli-Coroglio).
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Dati di mercato immobiliare: rilevazioni territoriali sui valori di compravendita e locazione a Bagnoli (2025-2026).
Le motivazioni della sentenza, tra 90 giorni, chiariranno meglio cosa ha portato alle condanne. Oggi, quel che è certo, è che secondo i giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ci sono quattro responsabili per la presunta mancata bonifica di Bagnoli. Disastro ambientale colposo. Pene tutte ridotte con sospensione condizionale.
https://www.rainews.it/tgr/campania/video/2026/09/il-processo-infinito-di-bagnoli-fu-disastro-ambientale-condannati-in-quattro-aae2aba2-2ee0-49c6-9ec4-5d75d3ca6319.html
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