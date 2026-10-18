PeaceLink: "A Taranto i cittadini si sono ripresi la piazza. Imponente manifestazione per la chiusura dell'ILVA"

Manifestazione per la chiusura dell’ILVA a Taranto il 17 ottobre 2026 Autore: Lea Cifarelli Fonte: Lea Cifarelli

PeaceLink esprime piena soddisfazione per la straordinaria partecipazione di cittadinanza alla grande manifestazione per la chiusura dell’ILVA svoltasi a Taranto. Una piazza imponente, animata da cittadini consapevoli e determinati, che ha lanciato un messaggio chiaro e inequivocabile: la salute e la vita vengono prima di tutto."A Taranto c'è stato un grande corteo per la chiusura dell'ILVA. I cittadini si sono ripresi la piazza" – dichiara il Direttivo di PeaceLink. "Parliamo dei cittadini dotati di dignità, di senso morale, sensibili alla sorte propria ma anche degli altri. Parliamo dei cittadini che non si voltano dall'altra parte e che sono estranei a quell'indifferenza ripugnante che fa da corazza al mondo dei cinici, degli egoisti e degli ignavi. A Taranto sono scesi in piazza coloro che sanno trasformare in speranza anche il dolore più profondo".PeaceLink ribadisce il proprio impegno accanto a tutte le realtà associative, ai comitati e ai cittadini che da anni lottano per il diritto alla salute, a un ambiente salubre e a un futuro sostenibile per Taranto. La mobilitazione di ieri dimostra che la società civile è pronta a costruire insieme ai lavoratori un'alternativa reale al modello industriale inquinante che ha sacrificato per troppo tempo il bene comune.La transizione verso un'economia sostenibile, la bonifica del sito contaminato e la tutela della salute pubblica non sono più rinviabili. PeaceLink continuerà a sostenere con determinazione questa lotta di civiltà.Il Direttivo di PeaceLink