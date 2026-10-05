Vincono i cittadini
La decisione odierna della dà enorme forza alla dignità di una città ferita ma che resiste.
Questo risultato odierno nasce direttamente dall'azione inibitoria promossa coraggiosamente a Milano dall'associazione Genitori Tarantini.
Ringraziamo gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano. Ringraziamo la dottoressa Annamaria Moschetti, l'anima scientifica dell'azione inibitoria. Il diritto e la scienza assieme hanno saputo dimostrare, dati alla mano, la pericolosità ambientale e sanitaria dell'inquinamento siderurgico a Taranto.
Il pronunciamento di oggi dimostra che la sinergia tra cittadini, esperti e avvocati può sovvertire anni e anni di decreti "salva-ILVA". Oggi arriva un pronunciamento "salva-cittadini".
Parallelamente per noi emergono le responsabilità politiche di chi non ha mosso un dito per aiutare i cittadini, responsabilità messe già in luce dal procedimento penale Ambiente Svenduto.
Articoli correlati
- Siglato il Protocollo d'Intesa per la nascita dell'Osservatorio Salute
Bonifiche: il caso BagnoliTra la fine del 2023 e il 2024 sono stati avviati i primi cantieri. A partire dall'ottobre 2025 le operazioni sono entrate nella fase di scavo e movimentazione dei terreni contaminati riaccendendo le preoccupazioni dei cittadini residenti per la possibile dispersione di polveri inquinanti.22 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
- La prima nazionale teatrale debutta il prossimo 24 settembre
"Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata" di Joscha ZmarzlikNel mito Prometeo ruba il fuoco agli dei per donarlo all'umanità, permettendole di progredire e fondere i metalli. Come Prometeo viene condannato da Zeus a un supplizio eterno, così Taranto vive la condanna di quella scelta, pagando un prezzo altissimo in termini di salute e inquinamento.16 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
- Sei principi che hanno consentito la vittoria dei cittadini a Taranto
Come è stata articolata la strategia nonviolenta nella lotta contro l'inquinamento dell'ILVALa mobilitazione pacifica e intergenerazionale basata sulla verità scientifica e agita sul piano del diritto è stata il fondamento della lotta nonviolenta. Questa combinazione ha permesso di ottenere sul lungo termine una vittoria riaffermando il primato della salute e della vita umana.14 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
- Un confronto fra Giulio Maccacaro, Lorenzo Tomatis e Gabriele Bortolozzo
Tre pionieri italiani nella storia della lotta per la salute in fabbricaHanno voluto demistificare la presunta "neutralità" della scienza e hanno messo al centro la salute collettiva contro gli interessi economici della produzione industriale inquinante. La storica lotta contro l'inquinamento cancerogeno del Petrolchimico di Porto Marghera a Venezia.13 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network