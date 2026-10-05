Archivio 2026
Vergogna agli ignavi

Vincono i cittadini

La Corte d'Appello civile di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali di ILVA e Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. I giudici milanesi hanno ribadito fermamente che il diritto alla vita e alla salute prevale sugli interessi d'impresa.
5 ottobre 2026
Associazione PeaceLink
Oggi, 5 ottobre 2026, si registra una giornata di straordinaria e legittima soddisfazione per l'intera comunità di Taranto. Tutte le iniziative portate avanti con determinazione nei mesi scorsi si sono legati in un positivo pronunciamento arrivato proprio poche ore fa. [1]
 
La Corte d'Appello civile di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali di ILVA e Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. I giudici milanesi hanno ribadito fermamente che il diritto alla vita e alla salute prevale sugli interessi d'impresa.
Un’immagine pubblicata da Jacobin Italia con uno slogan molto diffuso nella città di Taranto

La decisione odierna della dà enorme forza alla dignità di una città ferita ma che resiste.

Questo risultato odierno nasce direttamente dall'azione inibitoria promossa coraggiosamente a Milano dall'associazione Genitori Tarantini.

Ringraziamo gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano. Ringraziamo la dottoressa Annamaria Moschetti, l'anima scientifica dell'azione inibitoria. Il diritto e la scienza assieme hanno saputo dimostrare, dati alla mano, la pericolosità ambientale e sanitaria dell'inquinamento siderurgico a Taranto.

Il pronunciamento di oggi dimostra che la sinergia tra cittadini, esperti e avvocati può sovvertire anni e anni di decreti "salva-ILVA". Oggi arriva un pronunciamento "salva-cittadini".

Parallelamente per noi emergono le responsabilità politiche di chi non ha mosso un dito per aiutare i cittadini, responsabilità messe già in luce dal procedimento penale Ambiente Svenduto.

Oggi non si festeggia solo una vittoria legale, ma l'inizio concreto di una nuova stagione per Taranto, basata sul diritto inalienabile dei cittadini alla salute. Vergogna a chi si è voltato dall'altra parte. Vergogna agli ignavi.
 
#ilva#cittadinanza attiva

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