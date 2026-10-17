Un fiume di persone a Taranto per la chiusura dell’ILVA

La testa del corteo è stata aperta da una serie di croci recanti i nomi di padri, mariti e figli scomparsi a causa delle malattie legate all'inquinamento, a testimonianza del dolore della comunità locale.

È stata imponente la manifestazione per la chiusura dell'ILVA a Taranto.

Manifestazione per la chiusura dell’ILVA a Taranto il 17 ottobre 2026 Autore: Lea Cifarelli Fonte: Lea Cifarelli

La grande mobilitazione civica si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre 2026, a Taranto, per chiedere la chiusura definitiva e la bonifica dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Ilva. [2] Le foto che pubblichiamo sono eloquenti e si commentano da sè. La grande mobilitazione civica si è svolta nel pomeriggio di oggi,, per chiedere la. [ 1

Onda del Futuro (che include anche i Genitori Tarantini), ha visto la partecipazione di una marea di persone che sono scese in strada per protestare chiedere una svolta ambientale ed economica per la città. [2, 3] Il corteo, organizzato dalla rete di cittadini e associazioni(che include anche i Genitori Tarantini), ha visto la partecipazione di una marea di persone che sono scese in strada per protestare chiedere una svolta ambientale ed economica per la città. [ 1

Il raduno è iniziato alle ore 16:00 presso Piazzale Democrate. Il corteo è poi partito intorno alle 17:15 attraversando le vie principali della città fino a raggiungere il punto di arrivo in Piazza Maria Immacolata. [1, 2]

I simboli della protesta sono stati fortemente emozionali. La testa del corteo è stata aperta da una serie di croci recanti i nomi di padri, mariti e figli scomparsi a causa delle malattie legate all'inquinamento, a testimonianza del dolore della comunità locale.[1]

Sul corteo campeggiava la scritta “ILVA is a killer”. La manifestazione del 17 ottobre 2026 a Taranto Autore: Paola Casella Fonte: Paola Casella

I promotori hanno rimarcato la natura completamente civica e apartitica della mobilitazione, prendendo le distanze dai rappresentanti sindacali e politici che negli anni hanno invece supportato la continuità produttiva della fabbrica. [1]