Per Natale fai una donazione a PeaceLink?

PeaceLink è nata nel 1991 e ha collegato in questi anni migliaia di persone impegnate per la pace, l'ecologia e la solidarietà. Sembrava un'utopia collegarle con i computer. Oggi è una realtà e vogliamo potenziare la nostra infrastruttura tecnica.

Quando nel 1991 iniziammo a sperimentare PeaceLink, il nostro obiettivo era quello di costruire una rete di comunicazione che con i computer collegasse le persone impegnate per la pace, l'ecologia e la solidarietà. Sembrava un'utopia. Oggi non lo è più. Le persone sono collegate fra loro non solo con i computer ma con dispositivi mobili e collegamento senza fili.

Ciò che vogliamo fare oggi è trasformare

quell'esperimento del 1991 in una forza di cambiamento sociale attraverso la cittadinanza attiva.

Ti scriviamo per sostenerci in questo percorso e di partecipare in prima persona al cambiamento. Stiamo sperimentando tecnologie innovative di "cittadinanza digitale" e abbiamo bisogno del tuo aiuto, anche economico, per fare di più e meglio.

A Natale puoi aiutarci con una donazione.

Hai diversi modi per poter donare.

Grazie per il sostegno.

Per PeaceLink

Alessandro Marescotti

