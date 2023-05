Strage di Brescia: "la nuova inchiesta porta al comando Nato di Verona"

Angelo Baracca firma il libro di Left “La Nato e i misteri d’Italia”, uscito nel gennaio del 2023.

In effetti si tratta di un saggio di Baracca opportunamente complementato di una serie di articoli usciti su Left e che affrontano le diverse sfaccettature del problema NATO.

Come ricorda l’autore esiste un punto di svolta in cui la NATO di fatto cessa di essere l’alleanza difensiva per cui era, in teoria, nata e diventa uno strumento dell’aggressività USA. Baracca passa velocemente ma essenzialmente da un excursus storico sulla nascita della NATO al pericolo comunista per finire analizzando la cessione di sovranità che la NATO comporta per il nostro paese, sottolineando la scia di misteri che stanno intorno alla sigla.

Il libro affronta anche le numerose tematiche che si collegano con il ruolo della NATO come la questione dell’uranio impoverito che tratta Gregorio Piccin nell’introduzione, quello del nucleare civile e militare nella recente guerra in Ucraina, l’abbandono delle tradizionali posizioni neutrali dei paesi scandinavi, le lobby delle armi, le insopportabili servitù militari sarde e non solo, il tema della difesa che non ci difende.

Un libro utile per approfondire temi che non stanno (o stanno molto marginalmente) nell’agenda giornalistica mainstream ma che Left affronta con chiarezza e documentazione.