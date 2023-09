Pacifisti di tutto il mondo, unitevi!

Il mondo ha visto abbastanza sofferenza, abbastanza distruzione. È giunto il momento di costruire un mondo in cui la pace sia la norma, non l'eccezione. Siamo tutti responsabili di costruire un futuro migliore per le generazioni future, e la pace è il primo passo fondamentale verso questo obiettivo.

Il capo del Pentagono Mark Milley: "Mai visti combattimenti come quelli in Ucraina"

La guerra in Ucraina è un conflitto che ha squassato le fondamenta della nostra umanità.

Il capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley ha dichiarato: "Mai visto combattimenti come quelli in Ucraina, ho preso parte a molti scontri a fuoco. Sono saltato in aria diverse volte, su veicoli, mine, ordigni esplosivi improvvisati. Ma non ho mai visto questa intensità".

Le parole del generale Mark Milley, un uomo con 43 anni di servizio militare e numerose esperienze in situazioni di combattimento, ci gettano in un mondo di sofferenza e distruzione che è difficile da immaginare. La sua ammissione di essere stato sorpreso dalla durezza degli scontri tra ucraini e russi getta una luce ancora più drammatica sulla tragedia in corso.

Da quando è iniziato questo conflitto, il Pentagono ha operato un centro comando top-secret per monitorare costantemente la situazione e quindi il generale Milley ha piena cognizione di quanto ha dichiarato. Per 24 ore su 24 questo centro raccoglie video e informazioni dai campi di battaglia, svelando un quadro oscuro e angosciante di una nazione sconvolta dalla violenza. La testimonianza del generale Milley, un uomo che ha affrontato molte sfide durante la sua carriera, ma che si è dichiarato scioccato dall'intensità dei combattimenti in Ucraina, ci spinge a riflettere profondamente sulla brutalità di questa guerra.

L'Ucraina è diventata il palcoscenico di un conflitto che ha causato innumerevoli sofferenze umane. Civili innocenti sono stati colpiti, sono stati costretti a fuggire dalle loro case.

Le famiglie sono state divise, le comunità sono state distrutte, e il tessuto sociale è stato lacerato.

A questo scenario inaccettabile si è aggiunto quello della controffensiva ucraina che ha assunto i connotati di uno scontro all'ultimo sangue.

Questa guerra non conosce né vincitori né vinti; tutti perdiamo quando la guerra trionfa sulla diplomazia e sui negoziati di pace.

Le parole del Generale Milley dovrebbero servire come un richiamo al fatto che la guerra è un'agonia inimmaginabile, e che nessuna nazione dovrebbe mai sperimentare.

Ogni vita è preziosa, e ogni essere umano merita la pace e la sicurezza. La comunità internazionale deve unirsi per trovare una soluzione diplomatica a questo conflitto e porre fine a questa inutile strage. Il dialogo e la negoziazione devono essere al centro di ogni sforzo per porre fine a questa guerra.

Il mondo ha visto abbastanza sofferenza, abbastanza distruzione. È giunto il momento di porre fine a questa guerra e di lavorare insieme per creare un mondo in cui la pace sia la norma, non l'eccezione. Dobbiamo imparare dagli errori del passato e impegnarci a costruire un futuro migliore per tutti. La pace è possibile, ma dobbiamo cercarla con determinazione e saggezza.

Siamo tutti responsabili di costruire un futuro migliore per le generazioni future, e la pace è il primo passo fondamentale verso questo obiettivo.

L'unione di tutti i movimenti per la pace è fondamentale chiedere lo stop dei combattimenti.