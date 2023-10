La condanna in contumacia a oltre otto anni della giornalista russa nowar

Alla repressione del dissenso in Russia si aggiunge il caso di Marina Ovsyannikova, divenuta famosa per aver mostrato in diretta TV un cartello con la scritta "nowar", esprimendo il suo dissenso contro l'intervento militare russo in Ucraina.

La Russia è ancora una volta sotto i riflettori internazionali per la sua repressione del dissenso e la limitazione della libertà di stampa. La giornalista Marina Ovsyannikova è stata condannata a oltre otto anni di carcere in contumacia è un triste esempio di come il governo russo stia cercando di sopprimere qualsiasi voce critica che osi sfidare la narrativa ufficiale. Il caso di Ovsyannikova mette in evidenza la crescente repressività del regime di Putin e il pericolo che rappresenta per la libertà di espressione.

Marina Ovsyannikova è dietro al cartello NOWAR Fonte: TV russa Chiudi

La protesta di Marina Ovsyannikova. Marina Ovsyannikova è divenuta famosa per il suo coraggioso atto di protesta durante un telegiornale di stato russo. Mentre era in onda, lei ha mostrato un cartello con le scritte "Fermate la guerra" e "Ti stanno mentendo," esprimendo il suo dissenso contro l'intervento militare russo in Ucraina. La sua azione è stata un atto di coraggio in un contesto in cui il dissenso è sempre più pericoloso.

La condanna ingiusta. La condanna di Ovsyannikova a otto anni e sei mesi di carcere è sproporzionata e soprattutto ingiusta. La procura russa aveva persino chiesto una pena più lunga, di nove anni e mezzo, basandosi su accuse di diffusione di "notizie false". In pratica, questo significa che qualsiasi informazione che sia in contrasto con la versione ufficiale del governo russo sulla guerra in Ucraina è ora considerata un crimine.

Fuga dalla repressione. Marina Ovsyannikova è stata costretta a fuggire dalla Russia con la sua figlia per evitare l'arresto domiciliare e le conseguenze di una condanna ingiusta. Il fatto che una giornalista debba lasciare il proprio paese per esprimere le proprie opinioni e critiche è un triste indicatore della situazione dei diritti umani in Russia.

La minaccia alla libertà di stampa. Questo caso non è un evento isolato. Si inserisce in un contesto più ampio di crescente repressione del dissenso e limitazione della libertà di stampa in Russia. Giornalisti, attivisti e oppositori politici sono costantemente minacciati, arrestati e condannati per il loro lavoro o le loro opinioni. Questa situazione rappresenta una seria minaccia per la democrazia e per il diritto del pubblico di essere informato in modo obiettivo.

Conclusioni. La condanna ingiusta di Marina Ovsyannikova è un ulteriore campanello d'allarme. La Russia sta chiaramente attraversando un periodo di crescente repressione del dissenso e limitazione della libertà di stampa. È essenziale che il mondo pacifista prenda le difese di Marina Ovsyannikova e di tutti coloro che sono ingiustamente perseguitati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, Julian Assange in primis. La democrazia e la libertà di stampa sono valori fondamentali che devono essere protetti e difesi in tutto il mondo, e il caso di Marina Ovsyannikova ne è un doloroso richiamo alla realtà.