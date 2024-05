Papa Francesco ci invita a diventare "seminatori di speranza"

In una giornata memorabile, Papa Francesco è intervenuto all'evento "Arena di pace" a Verona, trasmesso dal Tg1, lanciando un appello a tutti i presenti: diventare "seminatori di speranza". Questo incontro, caratterizzato da un profondo spirito di dialogo e impegno, ha riunito movimenti popolari, associazioni per la pace e per la giustizia ambientale, creando un momento storico di confronto e riflessione.

Il missionario comboniano Alex Zanotelli alla destra di Papa Francesco. Entrambi sorreggono la bandiera della pace. Fonte: https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-a-verona-arena-di-pace Chiudi

Tante le testimonianze, alcune davvero commuoventi.

La giornata di oggi a Verona è stata splendida, permeata dal vero spirito della vita e dalla missione fondamentale di costruire un futuro di speranza. Questo evento ci ha ricordato l'importanza dell'impegno collettivo per realizzare un mondo migliore e più giusto, un obiettivo che non dobbiamo mai perdere di vista. Continueremo a seguire e a sostenere Papa Francesco in questa missione di speranza e impegno per il futuro.

Continueremo a farlo anche perché Rainews, invece di rilanciare le straordinarie immagini dell'Area di Verona, ha preferito concedere ampio spazio a Confindustria. Ha trasmesso immagini a getto continuo sull'economia. Rainews, nella sua edizione odierna delle 13.30 ha concesso solo uno scarno annuncio iniziale, rigorosamente senza immagini, solo due o tre frasi giusto per non ricevere l'accusa di aver censurato del tutto il Papa.

Un Papa scomodo dunque.

Un Papa che parla contro il commercio delle armi e contro la guerra. Che espone la bandiera della pace sorreggendola assieme a padre Alex Zanotelli. Un papa pacifista. Perché dunque dargli visibilità su Rainews?

Ma la missione di Papa Francesco è troppo importante per essere ignorata o minimizzata. Per questo motivo, continueremo a seguire e a sostenere il suo messaggio, impegnandoci a diffonderlo e a lavorare per realizzare quel mondo più giusto e pacifico per il quale Papa Francesco ci invita a dedicare impegno, più impegno, possibilmente il massimo impegno.