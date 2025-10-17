Solidarietà a Sigfrido Ranucci
L’Italia ama definirsi un Paese libero e democratico, ma chi crede in questi principi e li persegue fino in fondo lo fa a suo rischio e pericolo.
Il giornalismo libero è sempre sgradito al potere. Ma in Italia è evidente un'anomalia, perché fare informazione indipendente è diventato un atto di coraggio, un rischio personale, come dimostra l’attentato a Ranucci.
Ricordiamo l'attenzione con cui Sigfrido Ranucci ha toccato questioni su cui PeaceLink aveva sollevato interrogativi, come nel caso dell'uranio impoverito, oltre venti anni fa. La sua capacità di ascolto e di approfondimento lo ha reso un punto di riferimento per tanti e anche per noi.
PeaceLink esprime profonda solidarietà, vicinanza e amicizia a Sigfrido Ranucci. Gli siamo accanto in questo momento come cittadini riconoscenti. Ma anche come volontari che cercano di fare informazione sul solco del suo spirito libero e indipendente. Essere vicini a questo amico e giornalista significa credere in un'idea di futuro positivo, in un progetto di coraggiosa speranza. In una società fondata sul potere della verità e sull'esercizio del diritto alla conoscenza come fondamento della democrazia.
