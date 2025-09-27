Anche gli aerei Nato volano con i transponder spenti?
Risposta di ChatGPT: “Di norma no. Gli aerei NATO che operano vicino allo spazio aereo russo, ad esempio sul Baltico o sul Mar Nero, non sono tenuti a comunicare ai russi i propri piani di volo. In molti casi volano con transponder spenti e senza piano di volo depositato, proprio per non dare informazioni sulle missioni”.
Transponder accesi o spenti?
Gli aerei militari Usa volano nelle aree di crisi con i transponder spenti?
ChatGPT: “Gli aerei militari invece sono esentati: possono spegnere il transponder per ragioni operative, di sicurezza o di segretezza della missione”.
Gli aerei militari della Nato trasmettono alla Russia i loro piani di volo?
ChatGPT: "Nella maggior parte dei casi no — gli aerei militari della NATO non trasmettono i loro piani di volo a Russia, almeno non come prassi standard".
Cosa significa piano di volo?
ChatGPT: "Un “piano di volo” include elementi come: rotta prevista, altitudine, orari, tipo di aeromobile, punto di decollo e di atterraggio, ecc. Nei voli civili è obbligatorio depositarlo con l’autorità competente e rispettare certi standard internazionali. Nei voli militari, dipende molto dal contesto operativo e da accordi esistenti".
