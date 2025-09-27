I chiarimenti tecnici che ogni giornalista può chiedere a ChatGPT

Anche gli aerei Nato volano con i transponder spenti?

In questi giorni abbiamo letto che i piloti militari russi spengono i transponder e non comunicano i piani di volo. Il trasponder è un dispositivo che consente l'identificazione di un aereo. E' obbligatorio che sia acceso negli aerei civili mentre gli aerei militari lo tengono generalmente spento.