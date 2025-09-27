Documenti > I media e la guerra
I chiarimenti tecnici che ogni giornalista può chiedere a ChatGPT

Anche gli aerei Nato volano con i transponder spenti?

In questi giorni abbiamo letto che i piloti militari russi spengono i transponder e non comunicano i piani di volo. Il trasponder è un dispositivo che consente l'identificazione di un aereo. E' obbligatorio che sia acceso negli aerei civili mentre gli aerei militari lo tengono generalmente spento.
27 settembre 2025
Redazione PeaceLink

F35

Gli aerei della comunicano ai russi i loro piani di volo?


Risposta di ChatGPT: “Di norma no. Gli aerei NATO che operano vicino allo spazio aereo russo, ad esempio sul Baltico o sul Mar Nero, non sono tenuti a comunicare ai russi i propri piani di volo. In molti casi volano con spenti e senza piano di volo depositato, proprio per non dare informazioni sulle missioni”.

accesi o spenti?

Gli aerei militari volano nelle aree di crisi con i transponder spenti? "La provocazione di Mosca: caccia violano lo spazio aereo estone. E la Nato attiva l’articolo 4"

ChatGPT: “Gli aerei militari invece sono esentati: possono spegnere il transponder per ragioni operative, di sicurezza o di segretezza della missione”.

Gli aerei militari della Nato trasmettono alla Russia i loro piani di volo? Mig31 russo

ChatGPT: "Nella maggior parte dei casi no — gli aerei militari della NATO non trasmettono i loro piani di volo a Russia, almeno non come prassi standard".

Cosa significa piano di volo?

ChatGPT: "Un “piano di volo” include elementi come: rotta prevista, altitudine, orari, tipo di aeromobile, punto di decollo e di atterraggio, ecc. Nei voli civili è obbligatorio depositarlo con l’autorità competente e rispettare certi standard internazionali. Nei voli militari, dipende molto dal contesto operativo e da accordi esistenti".

Parole chiave: propaganda, mediawatch, transponder, nato, russia, manipolazione

Articoli correlati

PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.8.19 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)