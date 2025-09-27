La nave russa Alexander Shabalin avrebbe navigato al largo della Danimarca con i transponder spenti

La nave militare russa Alexander Shabalin avrebbe navigato al largo della Danimarca con i transponder spenti.

Ce lo riferisce il sito Open, il Mattino, il Messaggero e altre testate giornalistiche.

Il transponder è un sistema automatico di identificazione per evitare collisioni e per migliorare la sicurezza della navigazione.

E quindi la nave russa avrebbe dovuto tenere i transponder accesi?

Abbiamo provato a chiedere a ChatGPT: "Le navi militari Nato viaggiano con i transponder accesi o spenti?" "Lo strano caso della nave da guerra russa al largo della Danimarca col transponder spento" Fonte: Open Chiudi

Le navi militari (sia Nato che di altri paesi) non si comportano come le navi civili in materia di transponder.

Ecco i punti chiave.

Le navi militari sono esentate dall’obbligo di mantenere l’AIS sempre acceso. Possono spegnerlo o limitarne la trasmissione per motivi operativi e di sicurezza. Questo accade soprattutto in missioni militari, in aree di crisi o quando vogliono ridurre la propria visibilità.

Altra curiosità: "I sottomarini hanno i transponder?"

I sottomarini, a differenza delle navi di superficie, non usano transponder AIS in immersione. Ecco perché:

La natura stessa del sottomarino è la furtività : viaggiare invisibile ai radar, ai satelliti e ai sistemi civili. Avere un transponder acceso ne vanificherebbe lo scopo.

In pratica:

Se chiediamo a ChatGPT una scheda divulgativa ecco cosa possiamo imparare.

Cos’è l’AIS

L’Automatic Identification System (AIS) è un sistema usato soprattutto dalle navi civili. Funziona come una specie di “carta d’identità elettronica” che trasmette in automatico via radio i dati principali di una nave: nome, posizione GPS, velocità, rotta, tipo di carico, porto di partenza e di arrivo.

Perché esiste

Serve per la sicurezza della navigazione. Così le navi possono “vedersi” tra loro (anche al buio o con nebbia) e i centri di controllo del traffico marittimo possono monitorarle e prevenire collisioni.

Che rapporto ha col transponder:

L’AIS funziona tramite un transponder VHF, cioè un apparecchio che trasmette e riceve dati in modo automatico.

Quando il transponder AIS è acceso, la nave invia continuamente la sua posizione e riceve quelle delle altre.

Se viene spento, la nave diventa invisibile ai sistemi civili che tracciano il traffico marittimo (come MarineTraffic o i radar costieri collegati all’AIS).