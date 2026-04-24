Perché il 25 aprile ci parla del futuro

Liberazione di Milano Autore: PeaceLink Fonte: Wikipedia Chiudi

25 aprile

Ilè una lente attraverso cui leggere il presente e una bussola per orientare il futuro. Ci consegna due lezioni profonde, nate dall’esperienza concreta della lotta al nazifascismo.

La prima lezione riguarda il senso stesso della Liberazione. Non si combatté solo per sconfiggere il peggiore incubo – il nazifascismo – ma anche per porre fine alla guerra. Questa aspirazione trovò una forma concreta pochi mesi dopo, con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, fondata su un principio che resta centrale: “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”. Fu il tentativo di trasformare una tragedia globale in un nuovo inizio, fondato sul ripudio della guerra e sul dialogo tra i popoli.

La seconda lezione è ancora più radicale perché riguarda la coscienza. Milioni di uomini e donne, spesso senza potere e senza mezzi, scelsero di non restare indifferenti. La Resistenza fu questo: un atto collettivo di coraggio, una presa di posizione morale contro l’orrore. In tanti misero a rischio la propria vita non solo per sé stessi, ma per gli altri, per un’idea di futuro e di pace che non avrebbero forse nemmeno visto.

È questo esempio che oggi interpella le coscienze e ci parla del futuro. La Resistenza ci insegna che anche nelle situazioni più difficili è possibile opporsi al male, rompere l’indifferenza, costruire legami di solidarietà.

La storia dimostra che quando le persone si assumono questo compito con profonda fede nell'umanità, anche ciò che sembra impossibile può diventare realtà.