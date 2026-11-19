Macron prende le distanze dal vertice trilaterale di Shenzhen fra USA, Russia e Cina in cui si è discusso del disarmo nucleare. E ha sottolineato invece l'importanza del vertice del "volonterosi" a Berlino.

Il presidente francese Macron ha dichiarato che il trilaterale di Shenzen non porta a una riorganizzazione mondo vantando invece il vertice di Berlino come decisivo per la sicurezza in Europa. E ha sottolinato: "Oggi, se c'è un elemento decisivo per la riorganizzazione dell'Europa e della sua sicurezza, è proprio l'incontro che si è svolto a Berlino".

I "volonterosi" europei

Il Vertice di Berlino del 19 novembre 2026 è stata la diciottesima riunione della Coalizione dei Volenterosi dedicata al sostegno all'Ucraina. Ospitato presso la Cancelleria federale tedesca dal cancelliere Merz, il summit ha riunito i principali leader europei e il presidente ucraino Zelensky.

Si chiamano "Coalizione dei Volenterosi" (traduzione dell'espressione inglese Coalition of the Willing) perché riuniscono esclusivamente gli Stati che si dichiarano volontariamente disponibili a sostenere l'Ucraina.

La miopia di snobbare Shenzhen

Le dichiarazioni del presidente francese Macron, pronunciate a margine del vertice dei cosiddetti "Volenterosi" a Berlino, offrono uno spaccato evidente della miopia politica che attraversa alcune cancellerie europee. Liquidare la dichiarazione congiunta firmata a Shenzhen da Stati Uniti, Russia e Cina come un atto incapace di portare a una riorganizzazione del mondo, rivendicando al contempo la centralità del tavolo berlinese per la sicurezza del continente, significa rivendicare una presunta superiorità europea in un momento in cui l'Europa è invece oggettivamente ai margini della diplomazia mondiale.

Disarmo nucleare Autore: PeaceLink staff Fonte: ChatGPT

Il valore del dialogo sul rischio nucleare

A Shenzhen Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno sottoscritto un documento in quattro punti che, pur tra mille limiti e contraddizioni, rimette al centro un principio cardine per il movimento pacifista: una guerra nucleare non può avere vincitori e non deve mai essere combattuta. L'impegno ad avviare un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione, insieme alla necessità di ripensare la governance delle Nazioni Unite, rappresenta un segnale diplomatico che l'Europa avrebbe dovuto cogliere e rilanciare.

In un contesto globale segnato da pericolose tensioni ogni spiraglio di distensione tra le superpotenze atomiche dovrebbe costituire un bene prezioso. Sminuire il vertice di Shenzhen solo perché non ricalca gli schemi geopolitici desiderati da Parigi o da Bruxelles equivale a non capire quale deve essere la missione europea di una nuova corsa agli armamenti atomici o di una guerra nucleare.

La trappola della sicurezza armata a Berlino

Al contrario, la "sicurezza europea" invocata da Macron a Berlino si traduce ancora una volta in una pericolosa corsa al riarmo. Mentre a Shenzhen si avvia un dialogo sulle armi nucleari, nelle capitali europee si discute del riarmo e di alimentare la logica dei blocchi contrapposti.

Il ruolo mancato dell'Unione Europea

Questa Unione Europea sembra aver smarrito la propria vocazione originaria di pace. Invece di rivendicare un posto al tavolo della distensione - come fecero i grandi leader europei - preferiscono arroccarsi a Berlino per ribadire la loro presunta centralità militare.

Il ruolo mancato di questa Europa dei "volonterosi" è evidente. Il negoziato globale su disarmo nucleare avrebbe bisogno di un diverso atteggiamento europeo.

Non è inutile ricordare i leader europei che hanno maggiormente segnato la storia della distensione verso il blocco orientale e del disarmo nucleare. Fra questi figurano Willy Brandt, Olof Palme, Enrico Berlinguer, Aldo Moro. Queste personalità hanno promosso il dialogo tra Est e Ovest durante la Guerra Fredda attraverso iniziative diplomatiche, trattati bilaterali e proposte per la riduzione degli armamenti atomici.

La Germania dal canto suo ha smarrito l'eredità recente della cancelliera Angela Merkel (in carica dal 2005 al 2021), che ha impostato la propria politica estera sul mantenimento di canali diplomatici aperti con Mosca e sulla difesa dei trattati sul controllo degli armamenti.

Occorre un ritorno a un'Europa di pace che sappia fare del dialogo la sua missione, anziché scimmiottare - come Macron - un ruolo da gigante militare, francamente fuori luogo.