"La guerra in Afghanistan è stata un fallimento, ecco perché devono attaccare i pacifisti"

Nel suo intervento Stefania Maurizi, autrice del libro "Il potere segreto" (Chiarelettere), dice: "Questa guerra è statacombattuta dagli Stati Uniti e. Non ci dimentichiamo che dai file di Snowden noi abbiamo appreso spiavano le comunicazioni dell' intera popolazione afghana. Avevano una marea di informazioni mostruosa in tempo reale,, avevano i droni, avevano delle unità speciali, avevano le forze della coalizione con le loro intelligence.. Io credo che sia estremamente imbarazzante per loro.. Perché è veramente imbarazzante per loro dover ammettere questo, dover ammettere che l'azione militare è stato un assoluto fallimento" (dal minuto 47).