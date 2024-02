È costituzionale limitare la moderazione dei contenuti?

La Corte Suprema degli Stati Uniti decide sul futuro dei contenuti sui social media

La Corte Suprema degli Stati Uniti sta per prendere una decisione cruciale su ciò che gli americani possono vedere sui social media, occupandosi di due casi questa settimana che potrebbero trasformare Internet come la conosciamo.

Lunedì, la corte esaminerà gli argomenti su se concedere a Texas e Florida un controllo significativamente maggiore sulle piattaforme di social media e sui loro contenuti, sottolineando il ruolo centrale che questi servizi giocano oggi nella vita americana.

Il punto centrale della questione: Possono queste piattaforme decidere autonomamente quali contenuti vengono pubblicati sui loro siti e quali possono essere rimossi?

Gli stati vogliono impedire a Facebook, TikTok, YouTube e altri di rimuovere i post degli utenti, potenzialmente anche quelli che promuovono incitamento all'odio o disturbi alimentari, diffondono menzogne agli elettori sulle elezioni e altro ancora. Ma questa spinta si scontra con il Primo Emendamento.

Una sentenza a favore degli stati potrebbe persino cambiare il modo in cui gli americani vengono informati sulle prossime elezioni del 2024, da Instagram a X e oltre.

I funzionari del Texas e della Florida sostengono che le loro leggi che impongono restrizioni alla moderazione dei contenuti sono costituzionali perché mirano a regolare il comportamento commerciale delle piattaforme di social media, non il loro linguaggio. Gli oppositori, tra cui NetChoice, un gruppo del settore che ha intentato una causa per bloccare entrambe le leggi, affermano che violano i diritti delle piattaforme in base al Primo Emendamento e che la loro portata potrebbe avere vaste conseguenze involontarie.

Ad esempio, un gruppo di scienziati della politica ha affermato alla corte che le leggi richiedono di fatto alle piattaforme di trattare allo stesso modo "discorsi pericolosi e violenti relativi alle elezioni" e discorsi innocui, e non concedono alle piattaforme di social media sufficiente libertà per moderare le minacce contro i funzionari elettorali.

È costituzionale limitare la moderazione dei contenuti?

Lo scontro alla Corte Suprema di lunedì in NetChoice contro Paxton e Moody contro NetChoice determinerà se gli stati possano vietare alle società di social media di bloccare o rimuovere contenuti degli utenti che violano le regole della piattaforma.

Le leggi statali in questione consentono inoltre agli individui di citare in giudizio le società tecnologiche per presunte violazioni.

Le leggi della Florida e del Texas sono scritte in modo generico, ma i funzionari di entrambi gli stati affermano che impediranno ai siti di social media di mettere a tacere ingiustamente i conservatori. Le piattaforme di social media da anni insistono di non discriminare i discorsi di destra.

Firmata nel 2021 dal governatore Ron DeSantis, la SB 7072 della Florida vieta alle piattaforme tecnologiche di sospendere o bandire gli account dei candidati politici nello stato, con violazioni che comportano possibili multe salate fino a $250.000 al giorno. Consente inoltre ai singoli utenti dei social media di citare in giudizio le piattaforme se ritengono di essere stati ingiustamente censurati o "deplattformati".

La legge del Texas, firmata nel 2021 dal governatore Greg Abbott, rende illegale per qualsiasi grande piattaforma di social media “bloccare, bandire, rimuovere, de-platformizzare, demonetizzare, de-boostare, limitare, negare l'uguale accesso o visibilità, o altrimenti discriminare nei confronti di un'espressione”. Come la legge della Florida, l'HB 20 del Texas consente agli utenti Internet individuali di citare in giudizio le piattaforme di social media per presunte violazioni.

I social media sono ormai così importanti come nuova piazza pubblica, affermano gli stati, che abbiamo bisogno di nuove leggi per far sì che seguano gli ideali della libertà di parola, anche se il Primo Emendamento si applica ai governi e non alle imprese private.

L'industria tecnologica sostiene che le leggi violano i diritti delle aziende in base al Primo Emendamento di decidere quale discorso accogliere sulle loro piattaforme private.

Nel caso relativo alla legge del Texas, la Corte d'Appello del 5° Circuito degli Stati Uniti ha stabilito nel 2022 che le piattaforme di social media non hanno "un diritto incondizionato del Primo Emendamento di censurare ciò che le persone dicono".

Tuttavia, la Corte d'Appello dell'11° circuito ha stabilito lo stesso anno che le "restrizioni della Florida hanno una probabilità sostanziale di violare il Primo Emendamento", poiché i governi non possono costringere le piattaforme di social media a "parlare", nemmeno attraverso i post di terzi. Adesso, la Corte Suprema potrebbe porre fine una volta per tutte a questo dibattito.

Le società tecnologiche sono più simili a editori o a servizi di pubblica utilità?

I casi NetChoice riflettono una profonda divisione su come molte persone vedono i social media. I sostenitori delle leggi statali affermano che i social media dovrebbero consentire qualsiasi tipo di discorso, senza giudicare il suo messaggio. Gli oppositori sostengono che le piattaforme abbiano il diritto di decidere quali contenuti mostrare.

Più di una dozzina di stati, guidati da procuratori generali repubblicani, hanno chiesto alla Corte Suprema di sostenere la legislazione del Texas e della Florida, sostenendo che le società di social media agiscono come servizi di pubblica utilità, come la rete telefonica, e dovrebbero essere regolamentate allo stesso modo.

L'ex presidente Donald Trump, nel suo memoriale alla corte, ha sostenuto che le piattaforme di social media "agiscono come compagnie aeree che trasportano passeggeri, società di telegrafo che trasmettono messaggi o ferrovie che trasportano merci".

Tuttavia, le società di social media sono più simili a giornali e società via cavo, che possono scegliere liberamente di curare ciò che mostrano, e godono delle stesse protezioni costituzionali contro gli obblighi governativi di espressione di quei settori, ha scritto l'amministrazione Biden in un documento presentato lo scorso anno.

Se applicate, le leggi statali porterebbero a "risultati assurdi" perché darebbero a truffatori, troll ed estremisti pieni di odio un pretesto per inondare i siti web con accuse di censura, ha scritto l'Electronic Frontier Foundation (EFF), un gruppo di difesa dei consumatori.

L'EFF ha definito la legge della Florida "un duro colpo alla lotta contro lo spam, poiché qualsiasi azione per limitare la diffusione di messaggi di spam potrebbe essere considerata un 'shadow ban' non consentito dalla legge".

"Consentire ai siti di social media di essere liberi dall'interferenza del governo nella moderazione dei contenuti alla fine va a vantaggio degli utenti di Internet", ha dichiarato alla CNN David Greene, avvocato senior e direttore delle libertà civili dell'EFF. "Quando le piattaforme hanno il diritto del Primo Emendamento di curare i contenuti generati dagli utenti che pubblicano, possono creare forum distinti che accolgono punti di vista, interessi e credenze diversi."

La decisione della corte nei casi NetChoice potrebbe avere ripercussioni anche ben al di là di ciò che appare sui singoli siti.

Una sentenza a favore del Texas e della Florida potrebbe rimodellare un precedente di lunga data che vieta ai governi di "costringere al discorso" - cioè di costringere i privati a dire qualcosa contro la loro volontà. Ad esempio, in un caso del 1974, si stabilì che una legge della Florida che richiedeva ai giornali di pubblicare il discorso di un candidato politico violava il Primo Emendamento.

Costringere le società di social media a pubblicare qualsiasi discorso, anche se le piattaforme preferirebbero rimuoverlo, sarebbe una forma di "compelled speech" (discorso imposto) e un cambiamento drammatico e preoccupante nella legge sul Primo Emendamento, sostengono i critici delle leggi del Texas e della Florida.

Potrebbe portare proprio al tipo di interferenza del governo contro cui il Primo Emendamento è stato pensato per proteggere, secondo il Reporters Committee for Freedom of the Press.

"Tanto più grande è la piattaforma che lo stato cerca di controllare, tanto maggiore sarà l'influenza dello stato sul discorso pubblico e politico", ha scritto quel gruppo in una memoria scritta.