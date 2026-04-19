Chat Control bloccato in Europa, ma la lotta per la privacy non è finita

A dirlo è l'Electronic Frontier Foundation (EFF), una delle più autorevoli organizzazioni mondiali per la difesa dei diritti digitali, che da anni si impegna contro la sorveglianza di massa e a favore della crittografia.

Il Parlamento Europeo ha inflitto un duro colpo al cosiddetto "piano Chat Control", che avrebbe permesso la scansione di massa dei messaggi privati dei cittadini. Ma attenzione: niente è ancora completamente risolto. A dirlo è l'Electronic Frontier Foundation (EFF), una delle più autorevoli organizzazioni mondiali per la difesa dei diritti digitali, che da anni si impegna contro la sorveglianza di massa e a favore della crittografia.

EFF - Electronic Frontier Foundation Autore: EFF Fonte: EFF Chiudi

L'EFF è un'organizzazione non profit con sede negli Stati Uniti, fondata nel 1990. Si occupa di difendere le libertà civili nel mondo digitale: privacy, libertà di espressione, innovazione tecnologica senza controllo di massa. È una voce indipendente che si oppone a leggi e pratiche che minacciano le libertà fondamentali.

Cosa è successo in Europa

Per capirlo, bisogna fare un passo indietro. Da tempo l'Unione Europea discute un pacchetto di misure noto come "Chat Control", che obbligherebbe le piattaforme (WhatsApp, Signal, Messenger, Gmail, etc.) a scansionare in massa i messaggi dei cittadini alla ricerca di contenuti illegali, in particolare materiale di abuso sui minori.

Il problema è che per fare questo tipo di scansione servirebbe rompere la crittografia end-to-end ossia quella che garantisce che solo mittente e destinatario possano leggere un messaggio. In altre parole, si aprirebbe una porta per una sorveglianza generalizzata, indistinta e preventiva delle nostre conversazioni private.

La buona notizia (provvisoria)

Proprio nelle scorse settimane c'è stata una doppia vittoria per la privacy:

gli Stati membri dell'UE hanno abbandonato l'idea di rendere obbligatoria la scansione dei messaggi crittografati; il Parlamento Europeo ha votato contro il rinnovo di una deroga temporanea alle regole europee sulla privacy (la cosiddetta e-Privacy), che consentiva ad alcune aziende di fare scansioni volontarie dei messaggi in modo massiccio.

Sembrerebbe una grande vittoria, e in parte lo è. Ma – avverte l'EFF – non bisogna abbassare la guardia.

La cattiva notizia: la scansione volontaria potrebbe continuare

L'EFF spiega che la scansione volontaria delle chat non è mai stata veramente volontaria. Aziende come Google, Meta, Microsoft e Snapchat hanno già dichiarato in una nota congiunta che continueranno "ad agire volontariamente" sui loro servizi di comunicazione. In pratica, continueranno a leggere i nostri messaggi in modo automatizzato, senza un obbligo di legge, ma anche senza un vero consenso informato da parte degli utenti.

E questo è un problema enorme, perché – a differenza degli Stati Uniti – nell'Unione Europea la scansione generale e indiscriminata dei messaggi è illegale senza una base giuridica specifica. Ma le grandi aziende tecnologiche, sottolinea l'EFF, non sono nuove alla violazione delle norme europee sulla protezione dei dati.

Secondo l'EFF, il piano Chat Control continua a risorgere, cambiando forma. Il risultato, avverte l'EFF, è che alla fine la scansione di massa potrebbe rientrare dalla porta sul retro, senza che i cittadini se ne accorgano.

Cosa chiede l'EFF

L'EFF chiede due cose chiare:

non rinnovare la deroga scaduta alla e-Privacy, per evitare che la scansione volontaria diventi la norma; rendere innocuo il Chat Control durante i prossimi negoziati, escludendo esplicitamente la verifica automatica dell'età e la scansione delle comunicazioni private come "misura volontaria".

Per chi crede che la privacy sia un diritto fondamentale la posta in gioco è alta: nessuno dovrebbe vedere i nostri messaggi senza un mandato specifico e un giudice.

Conclusione: non festeggiare ancora

La lotta non è finita. L'Europa ha fatto un passo indietro rispetto alla sorveglianza di massa più aggressiva, ma la minaccia è ancora lì. E, come spiega l'EFF, i veri pericoli spesso arrivano non con leggi esplicite, ma con "deroghe temporanee" che diventano permanenti, o con "misure volontarie" che diventano obblighi di fatto.

Per i cittadini, il messaggio è semplice: diffidate di chi dice di voler proteggere i bambini rompendo la privacy di tutti. La storia insegna che gli strumenti di controllo di massa, una volta creati, finiscono sempre per essere usati anche per altri scopi.

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