Ucraina, quante sono le vittime della guerra?

Amnesty International ha pubblicato un rapporto di oltre 300 pagine in cui afferma di aver raccolto abbastanza prove per concludere che Israele abbia commesso, e stia continuando a commettere, un genocidio ai danni della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

HTS ha avuto collegamenti con al-Qaeda ed era classificato come "gruppo terroristico" dagli USA

Sebbene i gruppi armati che hanno rovesciato il governo siriano siano presentati come "ribelli" che hanno abbattuto un dittatore sanguinario, ci sono serie preoccupazioni sul loro passato violento e intollerante. Decisivi l'aiuto della Turchia e la debolezza degli alleati di Assad.

Le spese che sottraggono fondi a istruzione, sanità e ambiente

Lo shopping militare del governo: 22 miliardi di euro per cacciabombardieri in cinque mesi

A luglio 24 caccia di quarta generazione Eurofighter per un totale di 7,4 miliardi di euro. A settembre 25 F-35 di quinta generazione per 7 miliardi. A novembre via libera al nuovo caccia Tempest GCAP di sesta generazione: 7,5 miliardi per sviluppare il prototipo con il voto favorevole del PD.