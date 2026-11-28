L'iniziativa è sostenuta da una rete di associazioni, movimenti e realtà pacifiste
PeaceLink aderisce alla campagna «Sollèvati. La coscienza non si arruola»
«Sollèvati. La coscienza non si arruola» è una campagna nazionale italiana lanciata nell'autunno del 2026 per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza e la difesa civile, non armata e nonviolenta.
28 novembre 2026
Redazione PeaceLink
La lettera di obiezione proposta dalla campagna «Sollèvati. La coscienza non si arruola» è una dichiarazione preventiva indirizzata al sindaco o alla sindaca del proprio Comune di residenza, pensata per lasciare traccia formale del proprio rifiuto alla guerra e all'uso delle armi, e per dichiarare la disponibilità alla difesa civile non armata. [1, 2, 3]
Obiettivi e azioni principali
Lettere ai sindaci: la campagna invita i giovani diciassettenni (che ogni anno vengono inseriti nelle liste di leva dei Comuni) e gli uomini tra i 18 e i 45 anni già presenti nelle liste a inviare una lettera al sindaco o alla sindaca del proprio Comune di residenza per dichiarare l'obiezione di coscienza e chiedere di non essere inseriti o di risultare obiettori. [1, 2, 3, 4]
Partecipazione aperta: la campagna invita cittadine e cittadini di qualunque età a esprimere pubblicamente il rifiuto della guerra e la volontà di non prendervi parte. [1]
Riforma normativa: l'iniziativa chiede che resti sempre possibile dichiararsi obiettori di coscienza, anche se il servizio di leva obbligatoria in Italia è sospeso. [1]
Come si invia la lettera
- Compilazione: si scarica e si compila il modulo con i propri dati anagrafici e il Comune di residenza. La lettera
- Consegna o invio: la lettera va consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del proprio Comune (facendosi rilasciare una ricevuta con il numero di protocollo) oppure inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R.
Cosa succede dopo l'invio
Poiché in Italia il servizio di leva obbligatoria è sospeso dal 2005, la legge attuale non prevede una procedura automatica per registrare l'obiezione preventiva. Di conseguenza, l'invio della lettera ha soprattutto un valore civile, politico e di pressione democratica. [1, 2, 3, 4]
Una volta ricevuta la lettera, l'amministrazione comunale può: [1]
- Protocollarla (obbligatorio): il Comune ha il dovere formale di registrare l'atto al protocollo generale.
- Recepirla: alcuni Comuni allegano la dichiarazione alle liste di leva trasmesse al Ministero della Difesa.
- Istituire un registro comunale: alcune amministrazioni hanno scelto di creare un vero e proprio Registro comunale degli obiettori di coscienza per dare riconoscimento formale a queste dichiarazioni.[1, 2, 3]
Chi la promuove
L'iniziativa è sostenuta da una rete di associazioni, movimenti e realtà pacifiste e sociali, tra cui Pax Christi e ACLI. [1] E anche Movimento dei Focolari Italia, AGESCI, MIR, Comunità dell'Arca, CESC Project, Movimento Nonviolento e rappresentanti del Servizio Civile Universale e dei Corpi Civili di Pace. [1, 2]
PeaceLink ha aderito a questa campagna nazionale italiana per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza e la difesa civile, non armata e nonviolenta.
Note: Il sito della campagna è qui https://www.paxchristi.it/?p=32396
Per informazioni: campagnasollevati@gmail.com
Per informazioni: campagnasollevati@gmail.com
Allegati
Modulo lettera per diciassettenniPax Christi203 Kb - Formato pdf
Modulo lettera per maggiorenniPax Christi197 Kb - Formato pdf
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