«Sollèvati. La coscienza non si arruola» è una campagna nazionale italiana lanciata nell'autunno del 2026 per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza e la difesa civile, non armata e nonviolenta.

L'iniziativa è sostenuta da una rete di associazioni, movimenti e realtà pacifiste

La lettera di obiezione proposta dalla campagna è una dichiarazione preventiva indirizzata al sindaco o alla sindaca del proprio Comune di residenza, pensata per lasciare traccia formale del proprio rifiuto alla guerra e all'uso delle armi, e per dichiarare la disponibilità alla difesa civile non armata. [2, 3] «Sollèvati. La coscienza non si arruola» è una, pensata per lasciare traccia formale del proprio rifiuto alla guerra e all'uso delle armi, e per dichiarare la disponibilità alla difesa civile non armata. [ 1

Logo della campagna "Sollevati, la coscienza non si arruola" Autore: Pax Christi Fonte: Pax Christi

Obiettivi e azioni principali

Lettere ai sindaci: la campagna invita i giovani diciassettenni (che ogni anno vengono inseriti nelle liste di leva dei Comuni) e gli uomini tra i 18 e i 45 anni già presenti nelle liste a inviare una lettera al sindaco o alla sindaca del proprio Comune di residenza per dichiarare l'obiezione di coscienza e chiedere di non essere inseriti o di risultare obiettori. [2, 3, 4] la campagna invita i giovani diciassettenni (che ogni anno vengono inseriti nelle liste di leva dei Comuni) e gli uomini tra i 18 e i 45 anni già presenti nelle liste a inviare una lettera al sindaco o alla sindaca del proprio Comune di residenza per dichiarare l'obiezione di coscienza e chiedere di non essere inseriti o di risultare obiettori. [ 1

Partecipazione aperta: la campagna invita cittadine e cittadini di qualunque età a esprimere pubblicamente il rifiuto della guerra e la volontà di non prendervi parte. [ la campagna invita cittadine e cittadini di qualunque età a esprimere pubblicamente il rifiuto della guerra e la volontà di non prendervi parte. [ 1

Riforma normativa: l'iniziativa chiede che resti sempre possibile dichiararsi obiettori di coscienza, anche se il servizio di leva obbligatoria in Italia è sospeso. [ l'iniziativa chiede che resti sempre possibile dichiararsi obiettori di coscienza, anche se il servizio di leva obbligatoria in Italia è sospeso. [ 1

Come si invia la lettera Compilazione: si scarica e si compila il modulo con i propri dati anagrafici e il Comune di residenza. La lettera si scarica da qui per i diciassettenni; si scarica da qui per i maggiorenni.

Consegna o invio: la lettera va consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del proprio Comune (facendosi rilasciare una ricevuta con il numero di protocollo) oppure inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R. Cosa succede dopo l'invio la legge attuale non prevede una procedura automatica per registrare l'obiezione preventiva. Di conseguenza, l'invio della lettera ha soprattutto un valore civile, politico e di pressione democratica. [2, 3, 4] Poiché in Italia il servizio di leva obbligatoria è sospeso dal 2005,. Di conseguenza, l'invio della lettera ha soprattutto un. [ 1 Una volta ricevuta la lettera, l'amministrazione comunale può: [ 1 Protocollarla (obbligatorio): il Comune ha il dovere formale di registrare l'atto al protocollo generale.

Recepirla: alcuni Comuni allegano la dichiarazione alle liste di leva trasmesse al Ministero della Difesa.

Istituire un registro comunale: alcune amministrazioni hanno scelto di creare un vero e proprio Registro comunale degli obiettori di coscienza per dare riconoscimento formale a queste dichiarazioni. [1, 2, 3]

Chi la promuove

Pax Christi e ACLI . [ 1 ] E anche 2] Movimento dei Focolari Italia, AGESCI, MIR, Comunità dell'Arca, CESC Project, Movimento Nonviolento e rappresentanti del Servizio Civile Universale e dei Corpi Civili di Pace. [ 1 L'iniziativa è sostenuta da una rete di associazioni, movimenti e realtà pacifiste e sociali, tra cui

PeaceLink ha aderito a questa campagna nazionale italiana per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza e la difesa civile, non armata e nonviolenta.