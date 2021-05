Per far vincere le ragioni dei palestinesi occorre fermare i razzi contro Israele

Gravissime le perdite di civili inferte dall'aviazione israeliana, decine di bambini palestinesi massacrati. Ma per difendere i bambini palestinesi non servono azioni di ritorsione contro Isarele. I razzi di Hamas sono assolutamente controproducenti e vanno fermati

La nonviolenza è l'unica strada per far prevalere la ragione e l'umanità

La situazione a Gaza è gravissima.

E' primario interesse della causa palestinese fermare il lancio indiscriminato di razzi contro Israele al fine di chiedere lo stop delle azioni militari israeliane che oltrepassano di gran lunga il diritto di legittima difesa.

Il lancio indiscriminato di razzi indebolisce la causa palestinese e fornisce il pretesto per massicce azioni di bombardamento dell'aviazione israeliana che hanno provocato un numero altissimo di vittime civili fra i palestinesi.

Benché facciano molto meno vittime, quei razzi di Hamas vanno fermati e tolti di mezzo - e lo devono fare i palestinesi giusto per essere chiarissimi - per non offuscare le ragioni, assolutamente prevalenti, dei palestinesi in questo conflitto.