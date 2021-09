Italiani per Hale

Alex Zanotelli ci ha garantito un sostegno. “E' un eroe del nostro tempo - ci ha detto - ed è in carcere per aver detto la verità”. Infatti paga il suo rimorso di coscienza, la sua obiezione di coscienza, con il carcere. Ma soffre soprattutto la solitudine per la nostra indifferenza, fatta di poca informazione, grande superficialità e notevole assuefazione. Devo dire la verità: mi ha fatto molto male non vedere Daniel Hale dalle pagine social di tanti pacifisti. Oggi che abbiamo i mezzi per condividere è come se si fosse spezzato qualcosa dentro di noi. Qualcosa di prezioso che un tempo ci manteneva uniti, solidali, e attivi, curiosi di scoprire e di denunciare le ingiustizie. E così mi sono messo in gioco, nonostante le tante cose che ho già da fare.

Note: Per approfondimentiDANIEL HALE SENTENCED TO 45 MONTHS IN PRISON FOR DRONE LEAK“I am here because I stole something that was never mine to take — precious human life,” Hale said at his sentencing.DANIEL HALE CONDANNATO A 45 MESI DI PRIGIONE PER FUGA DI NOTIZIE SUI DRONI"Sono qui perché ho rubato qualcosa che non era in mio potere prendere: la preziosa vita umana", ha detto Hale durante la sua condanna.