Trump: "Perché non lasciamo che il coronavirus inondi gli Stati Uniti?"

Il Washington Post ha riferito che Trump chiese al virologo Fauci: "Perché non lasciamo che il coronavirus inondi gli Stati Uniti?"



"Signor Presidente, morirebbe moltissima gente", avrebbe risposto Fauci, principale esperto di malattie infettive della nazione.



Trump guardava a Boris Johnson che era sostenitore della cosiddetta "immunità di gregge", prima di finire in ospedale.



Il dott. Fauci è stato il consigliere di sei presidenti degli Stati Uniti.



Trump ha bloccato la sua ultima audizione di fronte ai parlamentari.



Fauci è sotto scorta dall'inizio di aprile per aver sostenuto in distanziamento sociale. Ha ricevuto minacce di morte da chi si oppone al distanziamento sociale.



Salvini ha chiesto che il dott. Ricciardi si dimetta dal comitato tecnico scientifico del governo per aver criticato Trump in un tweet.



E' il primo caso in Italia di richiesta di dimissioni di uno scienziato che critica un capo di stato estero, tra l'altro manifestamente incompetente in campo scientifico.