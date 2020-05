Il peto del villano

È nel celeste paradiso

che ha posto la gente di buon cuore;

ma chi non ha in sé né carità

né senno né bontà né verità,

non ottiene in premio quella gioia,

né credo che uno possa mai goderla

se non ha in sé pietà umana.

Lo dico per la razza villana

che non amò mai chierici e preti;

non credo che a quella Dio assegni

un luogo o un posto in paradiso.

Gesù Cristo non permetta mai

che un villano sia accolto

con il figlio di Santa Maria:

lo vietano ragione e giustizia,

troviamo nella Scrittura.

Il Paradiso non lo può avere

né per denaro né per altri beni,

e nemmeno l'inferno si spetta,

per questo il Maligno è a bocca asciutta.

Udrete qui, grazie a quale oltraggio,

il villano scampò a quella prigione.

Un giorno un villano si ammalò;

l'inferno era già predisposto

per accogliere la sua anima,

questo vi dico in verità.

Sul posto si reca un diavolo

per fare rispettare la legge.

Appena sceso là dentro, il diavolo

gli appende al culo un sacco di cuoio,

perché il diavolo è convinto

che è dal culo che esca l'anima.

Ma per guarire, quella sera

il villano aveva preso una pozione:

aveva mangiato tanto buon manzo

all'aglio e brodo grasso e bollente,

che la pancia non era cadente,

ma tesa come una corda di chitarra.

Non sospetta di essere morto:

se riesce a fare un peto è guarito.

A prendere forza si sforza con forza,

in questo sforzo mette ogni forza:

tanto si sforza, tanto si rinforza,

tanto si gira, tanto si rigira

che ne viene fuori un peto potente.

L'altro riempie il sacco e lo lega,

perché il diavolo per penitenza

gli aveva pestato coi piedi

la pancia, e, dice bene il proverbio:

chi troppo stringe, stringe cacca.

A forza di camminare il villano

arrivò alla porta col peto dentro al sacco.

Getta sacco e tutto in Inferno,

ma ecco che il peto erompe il botto:

ecco tutti quanti i demoni

furibondi, fanno fuoco e fiamme

e maledicono l'anima villana.

L'indomani tennero capitolo,

si accordarono su questo punto:

che nessuno vi porti mai l'anima

uscita dal culo di un villano:

quest'anima non può non puzzare.

Su questo si accordarono un tempo,

che sia in Inferno che in Paradiso

sia vietato l'ingresso al villano,

ne avete udito bene il perché.

Rutebeuf non sa mettere in versi

dove abbia posto l'anima villana:

non ha avuto questi due regni,

vada dunque a cantare con le rane,

questa gli pare la cosa migliore;

oppure segua la dritta via,

per alleviarsi la penitenza,

fino alla terra del padre di Audigier:

in Cornellandia, dico,

dove Audigier caca nel cappello.

Fonte