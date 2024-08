Guerra in Ucraina: la voce dei renitenti e dei disertori

La "caccia" al renitente in Ucraina. Autore: ABC news Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wy9aWhGJjpc Chiudi

Molti tentano di fuggire all'estero. Tentano di attraversare fiumi difficili da superare. In tanti affogano pur di non andare a combattere.

Altri si nascondono nelle case e si rendono irreperibili. se escono di casa vengono presi, addestrati e portati al fronte. Caccia al renitente in Ucraina Fonte: ABC news

In questa pagina web vi sono alcune immagini della "caccia" al renitente in Ucraina.

PeaceLink ha deciso di dare voce a questi uomini, raccogliendo le loro testimonianze e i loro video sulla piattaforma Sociale.network. Un gesto importante per far conoscere al mondo le ragioni che spingono tanti giovani a ribellarsi a un conflitto che considerano ingiusto e inutile.

Vuoi vedere, ascoltare e leggere le loro storie? Giovani ucraini in età di leva fuggiti e poi catturati dagli apparati di Kiev preposti alla repressione della renitenza e della diserzione Fonte: ABC news

Attraverso questi link potrai accedere a un prezioso archivio di testimonianze, che rappresentano un documento storico di inestimabile valore.

Qui la più recente videoinchiesta in lingua inglese che è possibile comprendere anche per chi non conosce la lingua sfruttando il traduttore automatico di Google che ha comparire i sottotitoli in italiano.